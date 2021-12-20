У 2022 році Рада може ухвалити законопроєкт про дистанційне голосування депутатів, - Стефанчук

"Насамперед це пов’язано з тим, що в разі небезпеки потрібно забезпечити діяльність парламенту".

У 2022 році Верховна Рада може ухвалити законопроєкт про запровадження дистанційного голосування для парламентарів.

Про це в ефірі телеканалу "Інтер" заявив спікер Ради Руслан Стефанчук, якого цитує пресслужба парламенту.

"Зараз продовжуємо роботу над цим законопроєктом щодо запровадження дистанційного голосування. Я думаю, що він буде одним із перших, який буде внесений після нового року", - зазначив Стефанчук.

Спікер нагадав, що два роки тому він уже висував ідею щодо запровадження онлайн-голосування. Наразі, на його думку це питання актуальне, оскільки є низка викликів, які "спрогнозувати неможливо".

"Сьогодні всі парламенти Європи мають міксовану систему голосування. І насамперед це пов’язано з тим, що в разі небезпеки (пандемії, агресії Російської Федерації) потрібно забезпечити діяльність парламенту", - наголосив Стефанчук.

Нагадаємо, у квітні ексспікер парламенту Дмитро Разумков пояснював, що Рада не буде переходити на дистанційний режим роботи через карантин. Всі голосування мають відбуватися в залі засідань, бо "люди цього не зрозуміють".

"Закони повинні прийматися в залі - щоб потім ні у кого не виникало питань" ой я проголосував" або "я не проголосував" або "у мене не було інтернету"... А а я впевнений, що саме так і буде. По-друге, ви розумієте, вся держава працює і сьогодні люди не знають, як доїхати до роботи. У Києві ми це бачили. І коли народні депутати будуть сидіти у себе вдома і працювати "віддалено" - я думаю, що люди цього не зрозуміють", - поясняв Разумков.

У березні минулого року президент Володимир Зеленський підтримав розгляд законопроєкту про онлайн-голосування Ради. При цьому президента наголосив, що що закон про онлайн-голосування парламенту буде діяти тільки в умовах коронавірусу.

"Я думаю, коли ця хвороба пройде, цей законопроєкт не буде потрібен", - зазначав Зеленський.

Законопроєкт №3250 про тимчасове проведення пленарних засідань в режимі відеоконференції на період карантину через коронавірус внесли в Раду 23 березня минулого року. Автори пропонують ввести на 60 днів можливість проводити онлайн-засідання для прийняття законопроєктів, що мають особливу важливість. Ці законопроєкти можуть бути пов'язані з епідемією коронавірусу, а також із забезпеченням національної безпеки і оборони, економічного добробуту та прав людини.

Під час таких засідань в залі Ради зможуть бути присутніми тільки спікер і його заступники, доповідачі законопроєкту, представник профільного комітету, члени лічильної комісії, по одному представнику від кожної фракції (групи) і співробітники апарату. Інші депутати будуть підключатися до засідання в режимі відеоконференції.