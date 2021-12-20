НАБУ повідомило підозру раднику Галущенка

Йому інкримінують незаконне нарахування собі премій і надбавок.

Національне антикорупційне бюро повідомило підозру позаштатному раднику міністра енергетики Германа Галущенка.

Про це повідомляється на сайті НАБУ.

Йому інкримінують заволодіння 2,15 млн гривень в період перебування на посаді директора державного підприємства "Оператор ринку" у 2019-2020 роках.

"Слідство встановило, що впродовж 2019-2020 років посадовець, зловживаючи службовим становищем, незаконно заволодів коштами державного підприємства на загальну суму понад 2,15 млн грн, видаючи накази про виплату собі заохочувальних виплат у виді премій, заохочень та надбавок", - повідомляється на сайті НАБУ.

За даними аналітичної системи YouControl, у цей час директором ДП "Оператор ринку" був Володимир Євдокімов. Він є позаштатним радником міністра Галущенка з травня 2021 року, повідомляється в базі "Ліга.net".

Євдокімов був одним із фігурантів нині закритої кримінальної справи про "Роттердам+".