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НАБУ викрило розкрадання 157 млн гривень на трьох державних підприємствах

Справа стосується 2011-2017 років.

НАБУ викрило розкрадання 157 млн гривень на трьох державних підприємствах
Фото: automotorblog.com

Національне антикорупційне бюро у п'ятницю, 10 грудня, повідомило про підозру колишнім керівникам трьох державних хлібозаготівельних підприємств та ще шести пов'язаним особам. Їм інкримінують заволодіння 157 млн гривень в період 2011-2017 роках (ч.5 ст. 191 та ч.2 ст. 364 Кримінального кодексу).

Про це повідомляється на сайті НАБУ.

Слідство вважає, що керівники трьох державних хлібозаготівельних підприємств із залученням пов'язаних приватних компаній спільно організували схему зі створення штучної заборгованості держкомпаній. Отримувані в незаконний спосіб кошти або права вимоги спрямовували через складний ланцюг перерахувань та переуступлень на підконтрольні їм компанії, в тому числі за кордоном.

Детективи НАБУ зафіксували шість епізодів такої ймовірно корупційної діяльності.

Крім того, учасники схеми позбавили одне з державних підприємств торгової марки за безцінь при тому, що її вартість, за результатами експертиз, становить 20 млн грн.

Назви підприємств НАБУ не вказує, але в судовому реєстрі міститься інформація про кримінальне провадження від травня 2018 року щодо ДП "Хлібна база №85", ДП "Ніжинський КХП", ДП "Новопокровський КХП". Згідно з фабулою справи, службові особи цих підприємств за участі працівників та представників низки приватних компаній спричинили державі збитків на десятки мільйонів гривень.

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
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