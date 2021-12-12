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Цьогоріч сума іноземних інвестицій буде рекордною за останні 5 років, – Шмигаль

Очікується, що ця цифра складе 6,5 млрд доларів. 

Цьогоріч сума іноземних інвестицій буде рекордною за останні 5 років, – Шмигаль
Фото: agropolit.com

У 2021 році, за оцінками експертів, загальна сума іноземних інвестицій в економіку України складе 6,5 млрд доларів. 

Про це у соцмережі Facebook написав прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

“Це рекордний рівень за останні 5 років, відколи була введена нова методологія їх підрахунку від НБУ”, – зазначив він. 

Шмигаль зазначив, що більша частина цієї суми інвестицій – це результат того, що підприємства з іноземним капіталом свої доходи, прибутки реінвестують у свою діяльність та розвиток. 

Національна економічна стратегія Уряду передбачає, що з 2025 року ми маємо вийти на рівень іноземних інвестицій в 15 млрд доларів щорічно, зауважив очільник Кабміну.

“Для цього прийнято та імплементуються більше 10 різних програм підтримки інвесторів та покращення інвестиційного клімату”, – додав прем’єр.

Нагадаємо, Україна та Франція домовилися про залучення 1 млрд євро інвестицій до "Великого будівництва".

Наталка ЛотоцькаНаталка Лотоцька, редакторка новин
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