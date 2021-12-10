Зеленський підписав закон про Держбюджет-2022

Законопроєкт №6000 про бюджет на наступний рік Верховна Рада ухвалила у другому читанні 2 грудня.

Президент України Володимир Зеленський у п'ятницю отримав із Верховної Ради закон про державний бюджет на 2022 рік і того ж дня підписав його.

Про це свідчить інформація на сайті парламенту.

Верховна Рада 2 грудня ухвалила законопроєкт №6000 про бюджет на наступний рік у другому читанні. За ухвалення документу в цілому віддали голоси 268 депутатів.

Під час доопрацювання в Кабміні закладені доходи збільшили на 54,7 млрд (до 1,32 трлн), видатки – на 55,7 млрд (до 1,5 трлн), дефіцит – на 732 млн (до 188,8 млрд). Про це у Telegram повідомив перший заступник голови фінансового комітету, очільник фракції "Голос" Ярослав Железняк.

Додаткові надходження очікуються в основному за рахунок податку на прибуток підприємств (+21 млрд гривень) і ренти (+25 млрд). При цьому, за словами Железняка, від ренти на руду з резонансного законопроєкту 5600 очікують лише +240,7 млн, а решту – з ренти на нафту і газ (+24 млрд гривень).

Видатки на національну безпеку і оборону підвищили на 3,7 млрд – до 323,1 млрд або 6% ВВП. Зокрема, витрати на Збройні сили України також мають зрости на 2,5 млрд грн.

Зріс і дорожній фонд – між першим і другим читання до нього додали 4 млрд гривень (до 86 млрд). Із цих коштів 42 млрд заплановані на розвиток мережі доріг державного значення.

Вдалося підвищити і фінансування галузі культури, початковими цифрами якої був незадоволений очільнику МКІП Олександр Ткаченко. Тепер на сферу планується витратити на 4 млрд гривень більше.

Мінінфраструктури також заклали підвищення видатків на 12,6 млрд, з яких мільярд має піти на анонсованого президентом національного авіаперевізника.

МОЗу вдалося додати 2,85 млрд.