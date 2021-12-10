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У Новомосковську на Дніпропетровщині почали реконструкцію стадіону

Стадіон знову зможе приймати футбольні команди та атлетів.

Стадіон «Металург», який колись був головною спортивною ареною Новомосковська, знову зможе приймати футбольні команди та атлетів. Вперше за останні пів століття на стадіоні ведеться реконструкція, повідомляє Дніпропетровська ОДА.

«Розбудовуємо спортивну інфраструктуру Дніпропетровської області. «З нуля» будуємо басейни, оновлюємо пришкільні стадіони. Кардинально змінюємо й головні міські арени. Одна з них – у Новомосковську», – заявив голова обласної адміністрації Валентин Резніченко.

Роботи ведуться в рамках програми президента Володимира Зеленського «Велике будівництво».

В ході реконструкції на «Металургу» з’явиться нове футбольне поле з натуральним газоном, для чого зараз облаштовують дренажний шар. Також для занять спортом зроблять нетравматичні бігові доріжки. 

Трибуни стадіону на 1,5 тисячі глядачів будують повністю заново. У першому ряду облаштують місця для людей з інвалідністю, а під трибунами розмістять душові та роздягальні.

За планом, на стадіоні зможуть одночасно займатися спортом понад 100 людей.

Раніше повідомлялося, що у Дніпрі програми президента Володимира Зеленського «Велике будівництво» почали будівництво Північного обходу міста.

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