НБУ підвищив облікову ставку до 9% через високу інфляцію

Національний банк України вп'яте з початку року підняв облікову ставку - з 8,5% до 9,0%. Причиною такого рішення, як і раніше, є висока інфляція.

Про це на брифінгу в четвер оголосив заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук.

“Це рішення спрямоване на нівелювання впливу додаткових проінфляційних ризиків, поліпшення інфляційних очікувань і забезпечення стійкого зниження інфляції до цілі 5%”, - заявив заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук під час брифінг

Пік інфляційного сплеску пройдено, та інфляція знижується повільніше, ніж очікували в НБУ. У жовтні зростання споживчих цін пригальмувало до 10,9% у річному вимірі, у листопаді інфляція продовжила сповільнюватися, але недостатньо.

"Інфляція знижується повільно внаслідок низки чинників. Зокрема, посилюється тиск на ціни все ширшого переліку товарів та послуг споживчого набору через вторинні ефекти від подорожчання продовольчих товарів та енергоносіїв. Також інфляцію підживлює збільшення витрат бізнесу на логістику та оплату праці. Крім того, незважаючи на незначне погіршення споживчих настроїв і карантинні обмеження, внутрішній споживчий попит залишається стійким. У результаті поточна траєкторія інфляції залишається вищою, ніж передбачалося жовтневим макропрогнозом Національного банку", - заявили в НБУ.

Регулятор вважає, що інфляція весь 2022 рік буде зменшуватися, але за необхідності НБУ готовий і далі продовжувати ключову ставку.

Наступний перегляд облікової ставки заплановано на 20 січня.

Нагадаємо, що з червня 2020 року до березня 2021 року облікова ставка в Україні знаходилася на рекордно низькому рівні 6,0%. На початку березня НБУ підвищив її до 6,5%, у квітні - до 7,5%, у липні - до 8%, у вересні - до 8,5%.

Облікова ставка НБУ - це монетарний інструмент, за допомогою якого Нацбанк установлює для комерційних банків орієнтир вартості залучених і розміщених грошових ресурсів. Облікова ставка є найнижчою серед відсоткових ставок НБУ і є базовим індикатором для оцінки вартості грошових коштів.