НКРЕКП обмежила ціну на газ для населення від постачальника "останньої надії"

Клієнтами ПОН є понад 347 тисяч побутових споживачів.

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуги, дозволила постачальнику "останньої надії" продавати газ населенню за ціною 7,96 грн за кубометр, а не за ринковою вартістю.

Про це повідомляється на сайті комісії.

Відповідне рішення "Про здійснення постачання природного газу побутовим споживачам на умовах базової річної пропозиції" було ухвалене на засіданні в четвер, 9 грудня.

На сьогодні постачальник "останньої надії" забезпечує природним газом понад 347 тис. побутових споживачів з різних регіонів України.

У жовтні-грудні ціну на газ їм обмежили рішенням Кабінету міністрів, тепер це зроблено на рівні регулятора.

Нагадаємо, що функції постачальника "останньої надії" виконує Газопостачальна компанія "Нафтогаз України". Станом на початок грудня, тариф ПОН встановлено на рівні 46 гривень за кубометр.

Постачальник "останньої надії" є своєрідною страховкою для клієнтів, які раптово втратили свого постачальника через ліквідацію, банкрутство, анулюванні ліцензії тощо, і забезпечує їх газом під час форс-мажорів.

Максимальна тривалість постачання природного газу постачальником "останньої надії" не може перевищувати 60 календарних днів. Протягом цього часу споживач має обрати нового постачальника газу.