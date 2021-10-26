Ілон Маск одним словом обвалив курс однієї з найпопулярніших криптовалют
Ілон Маск одним словом обвалив курс однієї з найпопулярніших криптовалют
Нардеп Тищенко розповів, як купує на Бессарабці "гречку по 12 гривень, а сало по 50"
Нардеп Тищенко розповів, як купує на Бессарабці "гречку по 12 гривень, а сало по 50"
РНБО оприлюднила список українських Telegram-каналів, що просувають проросійські наративи
РНБО оприлюднила список українських Telegram-каналів, що просувають проросійські наративи
Викрадену у Львові дев’ятимісячну дівчинку знайшли в селі біля Кам’янця-Подільського
Викрадену у Львові дев’ятимісячну дівчинку знайшли в селі біля Кам’янця-Подільського
Зеленський погодив кандидатуру нового міністра оборони, - Бутусов
Зеленський погодив кандидатуру нового міністра оборони, - Бутусов
Геннадій Москаль у суді розповів про події 18 лютого: “Керував штурмом Будинку профспілок начальник СБУ в Київській області”
Геннадій Москаль у суді розповів про події 18 лютого: “Керував штурмом Будинку профспілок начальник СБУ в Київській області”
Кабмін визначив дату, коли невакцинованих почнуть відстороняти від роботи
Кабмін визначив дату, коли невакцинованих почнуть відстороняти від роботи
Міська рада Сміли відмовилась розглянути можливість перейменування вулиці "єдинороски" Терешкової на честь загиблих у війні
Міська рада Сміли відмовилась розглянути можливість перейменування вулиці "єдинороски" Терешкової на честь загиблих у війні
Ігор Терехов: «Ще до замаху ми сиділи втрьох: я, Кернес і Димент. Раптом Гена сказав: «Ну що, будемо з Ігоря мера робити?»
Ігор Терехов: «Ще до замаху ми сиділи втрьох: я, Кернес і Димент. Раптом Гена сказав: «Ну що, будемо з Ігоря мера робити?»
ГоловнаЕкономікаДержава

Кабмін тимчасово обмежив ціну на газ від постачальника "останньої надії"

Побутовим клієнтам зменшать ціни.

Кабмін тимчасово обмежив ціну на газ від постачальника "останньої надії"
Фото: tvoemisto.tv

Кабінет міністрів змінив формульне ціноутворення на газ від постачальника "останньої надії" та обмежив вартість його газу на період з 1 жовтня до 30 листопада.

Про це повідомляється в постанові №1102 від 25 жовтня.

Вона передбачає, що ціна буде визначатися на основі котирувань в Словаччині (раніше для розрахунку брали значення німецького газового хабу), але до 30 листопада включно вона не може перевищувати 7,96 грн за кубометр для побутових споживачів і 16,8 грн за кубометр для бюджетних установ і закладів охорони здоров'я.

Нагадаємо, що функції постачальника "останньої надії" виконує Газопостачальна компанія "Нафтогаз України". Вона встановила тариф на газ для своїх клієнтів у жовтні на рівні 16,56 гривень за кубометр.

Постачальник "останньої надії" є своєрідною страховкою для клієнтів, які раптово втратили свого постачальника через ліквідацію, банкрутство, анулюванні ліцензії тощо, і забезпечує їх газом під час форс-мажорів.

Максимальна тривалість постачання природного газу постачальником "останньої надії" не може перевищувати 60 календарних днів. Протягом цього часу споживач має обрати нового постачальника газу.

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , , ,
Читайте також