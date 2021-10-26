Кабмін тимчасово обмежив ціну на газ від постачальника "останньої надії"

Кабінет міністрів змінив формульне ціноутворення на газ від постачальника "останньої надії" та обмежив вартість його газу на період з 1 жовтня до 30 листопада.

Про це повідомляється в постанові №1102 від 25 жовтня.

Вона передбачає, що ціна буде визначатися на основі котирувань в Словаччині (раніше для розрахунку брали значення німецького газового хабу), але до 30 листопада включно вона не може перевищувати 7,96 грн за кубометр для побутових споживачів і 16,8 грн за кубометр для бюджетних установ і закладів охорони здоров'я.

Нагадаємо, що функції постачальника "останньої надії" виконує Газопостачальна компанія "Нафтогаз України". Вона встановила тариф на газ для своїх клієнтів у жовтні на рівні 16,56 гривень за кубометр.

Постачальник "останньої надії" є своєрідною страховкою для клієнтів, які раптово втратили свого постачальника через ліквідацію, банкрутство, анулюванні ліцензії тощо, і забезпечує їх газом під час форс-мажорів.

Максимальна тривалість постачання природного газу постачальником "останньої надії" не може перевищувати 60 календарних днів. Протягом цього часу споживач має обрати нового постачальника газу.