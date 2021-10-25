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"Північний потік-2" запрацює не раніше березня 2022 року, - радник Байдена

За його словами, президент Росії Володимир Путін "наближається до використання природного газу в якості політичного інструменту"

"Північний потік-2" запрацює не раніше березня 2022 року, - радник Байдена
Фото: worldwarzero.com

Запуск газопроводу "Північний потік-2" в комерційну експлуатацію відбудеться не раніше березня 2022 року.

Про це заявив старший радник президента США Джо Байдена з енергетичної безпеки Амос Хохштейн, передає Reuters.

За словами Хохштейна, узгодження "Північного потоку-2" Німеччиною і Європейською комісією, швидше за все, триватиме до березня, тому, якщо Росія заявляє, що може швидко збільшити поставки газу через "Північний потік-2", вона повинна мати можливість зробити це зараз через існуючі трубопроводи.

Він також заявив, що президент Росії Володимир Путін "наближається до використання природного газу в якості політичного інструменту", оскільки Росія стримує експорт палива в Європу, яка страждає від енергетичної кризи.

Нагадаємо, радниця міністра енергетики України Лана Зеркаль не виключає, що Європа може піддатися газовому шантажу Росії та дозволити запуск "Північний потік-2" без сертифікації оператора магістралі Nord Stream 2.

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
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