У Міненерго не виключають, що "Північний потік-2" запустять без сертифікації

Європа може піддатися газовому шантажу Росії та дозволити запуск "Північний потік-2" без сертифікації оператора магістралі Nord Stream 2.

Про це в інтерв’ю "Радіо Свобода" заявила радниця міністра енергетики України Лана Зеркаль.

Відповідаючи на питання, чи може Європа піддатися російському газовому шантажу та ризикнути запустити газопровід в обхід сертифікації, Зеркаль зазначила: "Такий ризик існує".

"Якщо не будуть запропоновані інші варіанти розв’язання цієї кризи, то, можливо, й ризикне", -зазначила вона.

Зеркаль нагадала, що наприкінці наступного тижня відбудеться зустріч на рівні G20. На ній буде обговорюватися шляхи подолання цього енергетичного виклику.

"Тому що Росія завжди користується кризовими ситуаціями. І цей рerfect storm, який зараз ми бачимо, використаний Путіним дуже добре. За перше півріччя цього року "Газпром" заробив понад 10 мільярдів. Це тільки за перше півріччя. А за друге півріччя – я думаю, що це взагалі якісь цифри, які ми собі ще не уявляємо", - сказала Зеркаль.

Нагадаємо, що ціни на газ у Європі, звідки імпортує газ і Україна, зараз знаходиться на історичних максимумах.

Вартість газових ф'ючерсів стабільно росте з середини серпня, а з кінця вересня це збільшення стало лавиноподібним. Свого піку ціна на газ досягла 6 жовтня, коли вартість однієї тисячі кубометрів наблизилась до 2000 доларів.

На фоні цього компанія "Газпром" відмовляється бронювати додаткову транзитну потужність через газотранспортну систему України на листопад.