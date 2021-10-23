Екснардепку Савченко з сестрою піймали на використанні підробленого COVID-сертифіката
Екснардепку Савченко з сестрою піймали на використанні підробленого COVID-сертифіката
Актор Алек Болдуїн вперше прокоментував загибель операторки на зйомках фільму
Актор Алек Болдуїн вперше прокоментував загибель операторки на зйомках фільму
Введення "касових апаратів" для всього малого та середнього бізнесу призведе до значного здорожчення товарів та послуг, – Продан
Введення "касових апаратів" для всього малого та середнього бізнесу призведе до значного здорожчення товарів та послуг, – Продан
Актор Алек Болдуїн на зйомках фільму з реквізитної зброї застрелив операторку та поранив режисера
Актор Алек Болдуїн на зйомках фільму з реквізитної зброї застрелив операторку та поранив режисера
Двічі вакцинований Аваков захворів на коронавірус (оновлено)
Двічі вакцинований Аваков захворів на коронавірус (оновлено)
Київ визначив умови карантину, які почнуть діяти після переходу міста в "червону" зону
Київ визначив умови карантину, які почнуть діяти після переходу міста в "червону" зону
Зеленський: Україна запропонувала Росії знижку на транзит газу в Європу
Зеленський: Україна запропонувала Росії знижку на транзит газу в Європу
Київ вирішив закрити школи на два тижні з 23 жовтня
Київ вирішив закрити школи на два тижні з 23 жовтня
Замість бустерної дози в Україні з наступного року почнуть повторний курс вакцинації, - головний санлікар
Замість бустерної дози в Україні з наступного року почнуть повторний курс вакцинації, - головний санлікар
ГоловнаЕкономікаДержава

У Міненерго не виключають, що "Північний потік-2" запустять без сертифікації

"Росія завжди користується кризовими ситуаціями".

У Міненерго не виключають, що "Північний потік-2" запустять без сертифікації
Фото: Макс Левин

Європа може піддатися газовому шантажу Росії та дозволити запуск "Північний потік-2" без сертифікації оператора магістралі Nord Stream 2.

Про це в інтерв’ю "Радіо Свобода" заявила радниця міністра енергетики України Лана Зеркаль.

Відповідаючи на питання, чи може Європа піддатися російському газовому шантажу та ризикнути запустити газопровід в обхід сертифікації, Зеркаль зазначила: "Такий ризик існує".

"Якщо не будуть запропоновані інші варіанти розв’язання цієї кризи, то, можливо, й ризикне", -зазначила вона. 

Зеркаль нагадала, що наприкінці наступного тижня відбудеться зустріч на рівні G20. На ній буде обговорюватися шляхи подолання цього енергетичного виклику.

"Тому що Росія завжди користується кризовими ситуаціями. І цей рerfect storm, який зараз ми бачимо, використаний Путіним дуже добре. За перше півріччя цього року "Газпром" заробив понад 10 мільярдів. Це тільки за перше півріччя. А за друге півріччя – я думаю, що це взагалі якісь цифри, які ми собі ще не уявляємо", - сказала Зеркаль.

Нагадаємо, що ціни на газ у Європі, звідки імпортує газ і Україна, зараз знаходиться на історичних максимумах.

Вартість газових ф'ючерсів стабільно росте з середини серпня, а з кінця вересня це збільшення стало лавиноподібним. Свого піку ціна на газ досягла 6 жовтня, коли вартість однієї тисячі кубометрів наблизилась до 2000 доларів.

На фоні цього компанія "Газпром" відмовляється бронювати додаткову транзитну потужність через газотранспортну систему України на листопад.

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Читайте також