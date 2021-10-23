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В Україні зібрали рекордний врожай гречки за останні роки

Наразі очікується збрати понад 110 тисяч тонн гречаної крупи замість 100 тисяч тонн, як прогнозувалося раніше.

В Україні зібрали рекордний врожай гречки за останні роки
Фото: profi-forex.org

Українські аграрії вже намолотили 107 тисяч тонн гречаної крупи при загальному прогнозі в 100 тисяч тонн. Причому, це показник на рівні 94 %, оскільки збирання завершили лише 15 областей.

Про це повідомив Міністр аграрної політики та продовольства України Роман Лещенко.

"Цей рік багатий на рекорди зі збирання агрокультур. Маємо найбільший врожай гречки за останні декілька років. Два місяці тому наші прогнози були на рівні 100 тисяч тонн. І ось вже сьогодні, будучи на фінішній прямій, але ще її не перетнувши, аграрії намолотили 107 тисяч тонн гречаної крупи. Це показник на рівні 94%, оскільки збирання завершили лише 15 областей. Тож наші оновлені прогнози становлять понад 110 тисяч тонн. Найвища урожайність зафіксована наразі по Вінницькій області – 15,9 ц/га", – наводить слова Лещенка пресслужба Мінагрополітики та продовольства України

Міністр додав, що завдяки програмі державної підтримки виробництва гречки аграрії отримують до 5 тис. грн субсидії на один гектар оброблюваних угідь, де вирощувалася гречка. Зазначена програма започаткована Мінагрополітики цього року.

Раніше повідомляли, що в Україні зібрали рекордний урожай ранніх зернових культур – 44,8 млн тонн.

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
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