За перший місяць після відкриття ринку землі в Україні зареєстрували 3,3 тис. угод

Міністерство аграрної політики та продовольства заявило, що станом початок серпня в Україні уклали 3277 угод в рамках чинного ринку землі. Загальна площа ділянок, які змінили власника, становить менше 6 тисяч гектарів.
Про це повідомляється на сайті міністерства.
Найбільше угод зареєстрували в Київській області (475) і Полтавській (368).
Найменше - в Луганській (20) і Одеській (26).
|№з/п
|Область
|2021-07-01 - 2021-08-01
|Кіл-ть
|Площа, га
|1
|Вінницька
|236
|341,0317
|2
|Волинська
|182
|255,5491
|3
|Дніпропетровська
|145
|403,0816
|4
|Донецька
|42
|103,95208
|5
|Житомирська
|106
|140,8115
|6
|Закарпатська
|63
|81,2543
|7
|Запорізька
|62
|132,5979
|8
|Івано-Франківська
|82
|37,387
|9
|Київ
|49
|3,0418
|10
|Київська
|475
|475,05842
|11
|Кіровоградська
|168
|537,6334
|12
|Луганська
|20
|16,5731
|13
|Львівська
|57
|29,79632
|14
|Миколаївська
|40
|147,7735
|15
|Одеська
|26
|38,8736
|16
|Полтавська
|368
|845,7035
|17
|Рівненська
|59
|57,027
|18
|Сумська
|249
|313,8672
|19
|Тернопільська
|54
|59,2357
|20
|Харківська
|183
|658,8432
|21
|Херсонська
|105
|396,727
|22
|Хмельницька
|147
|218,2971
|23
|Черкаська
|137
|203,1758
|24
|Чернівецька
|44
|29,07
|25
|Чернігівська
|178
|400,7501
|26
|ВСЬОГО
|3277
|5927,11192
Нагадаємо, що мораторій на торгівлю землею сільськогосподарського призначення в Україні було знято з 1 липня. Проти ринок землі ще кілька років працюватиме в обмеженому режимі. До 2024 року купувати сільськогосподарську землю можуть тільки фізособи-громадяни України з обмеженням в 100 гектарів, а питання продажу землі особам без українського громадянства та іноземцям хочуть вирішувати на референдумі.