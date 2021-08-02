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За перший місяць після відкриття ринку землі в Україні зареєстрували 3,3 тис. угод

Загальна площа ділянок, які змінили власника, становить менше 6 тис. га.

За перший місяць після відкриття ринку землі в Україні зареєстрували 3,3 тис. угод
Фото: Depositphotos/sergey.muhlynin

Міністерство аграрної політики та продовольства заявило, що станом початок серпня в Україні уклали 3277 угод в рамках чинного ринку землі. Загальна площа ділянок, які змінили власника, становить менше 6 тисяч гектарів.

Про це повідомляється на сайті міністерства.

Найбільше угод зареєстрували в Київській області (475) і Полтавській (368).

Найменше - в Луганській (20) і Одеській (26).

№з/п Область 2021-07-01 - 2021-08-01
Кіл-ть Площа, га
1 Вінницька 236 341,0317
2 Волинська 182 255,5491
3 Дніпропетровська 145 403,0816
4 Донецька 42 103,95208
5 Житомирська 106 140,8115
6 Закарпатська 63 81,2543
7 Запорізька 62 132,5979
8 Івано-Франківська 82 37,387
9 Київ 49 3,0418
10 Київська 475 475,05842
11 Кіровоградська 168 537,6334
12 Луганська 20 16,5731
13 Львівська 57 29,79632
14 Миколаївська 40 147,7735
15 Одеська 26 38,8736
16 Полтавська 368 845,7035
17 Рівненська 59 57,027
18 Сумська 249 313,8672
19 Тернопільська 54 59,2357
20 Харківська 183 658,8432
21 Херсонська 105 396,727
22 Хмельницька 147 218,2971
23 Черкаська 137 203,1758
24 Чернівецька 44 29,07
25 Чернігівська 178 400,7501
26 ВСЬОГО 3277 5927,11192

Нагадаємо, що мораторій на торгівлю землею сільськогосподарського призначення в Україні було знято з 1 липня. Проти ринок землі ще кілька років працюватиме в обмеженому режимі. До 2024 року купувати сільськогосподарську землю можуть тільки фізособи-громадяни України з обмеженням в 100 гектарів, а питання продажу землі особам без українського громадянства та іноземцям хочуть вирішувати на референдумі.

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