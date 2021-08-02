Запаси газу в українських сховищах сягнули цільового рівня 17 млрд куб. м

Запаси газу в українських підземних сховищах (ПСГ) 1 серпня сягнули цільового рівня 17 млрд кубометрів.

Про це повідомила пресслужба "Нафтогазу".

"НАК «Нафтогаз України» достроково виконала план Уряду, який своїм розпорядженням від 9 червня 2021 р. № 586-р зобов’язав забезпечити на середину жовтня запаси природного газу в підземних сховищах країни обсягом щонайменше 17 млрд куб. м", - йдеться на сайті.

З цього об'єму 3,9 млрд кубометрів знаходяться в ПСГ в режимі "митний склад" - вони належать іноземним трейдерам та приватним компаніям-резидентам.

"Ми розраховуємо, що за нормальних умов функціонування ринку приватні компанії будуть реалізовувати обсяги газу, які вони зберігають в підземних сховищах, в Україні, а не вивозити за кордон. Зі свого боку компанія продовжує імпортувати газ та закачувати його до сховищ. За нашим внутрішнім планом, обсяги мають бути ще більшими", — сказав з цього приводу голова правління "Нафтогазу" Юрій Вітренко.

Нагадаємо, що Україна планує до наступного опалювального сезону збільшити запаси газу в сховищах не менше ніж до 17 млрд кубометрів, але Міненерго хоче, щоб вони були більшими - 19-20 млрд кубометрів.

Минулий опалювальний сезон Україна почала з найбільшими за 10 років запасами в сховищах - 28,3 млрд куб. м.

У 2019 році опалювальний сезон було розпочато із запасами 21 млрд кубометрів газу, у 2018 - 17,2 млрд кубометрів, у 2017 - майже 17 млрд кубометрів, у 2016 - лише 14,7 млрд кубометрів.