"Ми бачимо ознаки монополізації на цьому ринку".

Рада національної безпеки і оборони (РНБО) вбачає ознаки монополізації на ринку енергетики України та розглядає можливість введення на підприємства енергопостачання тимчасових адміністрацій в разі загрози національній безпеці.

Про це секретар РНБО Олексій Данілов заявив за підсумками засідання РНБО 30 липня.

"Ми бачимо ознаки монополізації на цьому ринку. Ахметов, Новинський, брати Суркіси, Григоришин, Боголюбов, Коломойський, Льовочкін, Бойко і громадянин РФ Воєводін володіють розподільними мережами, які знаходяться безпосередньо в їх власності", - сказав Данілов.

За його словами, наразі не йдеться, яким чином згадані особи отримали обленерго у власність, йдеться про те, що "в разі загрози національній безпеці ми розглядаємо питання введення тимчасових адміністрацій", - сказав Данілов.

Секретар РНБО також додав, що президент поставив завдання – у жодному разі не мають підвищуватись тарифи на електроенергію для вразливих верств населення.

Нагадаємо, раніше Антимонопольний комітет скасував своє рішення, яким в кінці січня кіпрській компанії Smart Holding (Cyprus) Ltd було надано дозвіл на придбання частки в "Харківобленерго".