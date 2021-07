АМКУ скасував дозвіл на придбання Новинським частки в "Харківобленерго"

Антимонопольний комітет скасував своє рішення, яким в кінці січня кіпрській компанії Smart Holding (Cyprus) Ltd було надано дозвіл на придбання частки в "Харківобленерго".

Про це повідомляється на сайті комітету.

"Заява, за результатами розгляду якої було прийнято рішення від 28 січня 2021 року №51-р, та додані до неї документи підписані лише уповноваженим представником компанії Lovitia Investments Ltd (нова назва компанії - Smart Holding (Cyprus) Ltd). В доданих матеріалах відсутні письмові документи, що підтверджують призначення та уповноваження представника компанії Lovitia Investments Ltd на представництво інтересів АТ «Харківобленерго» та подання ним інформації, передбаченої вимогами положення про концентрацію, стосовно АТ «Харківобленерго». Отже, вся інформація, подана в заяві стосовно АТ «Харківобленерго» не може вважатися достовірною інформацією", - пояснили в АМКУ своє рішення.

На цій підставі комітет скасував своє рішення від 28 січня.

Нагадаємо, що в лютому 2021 року Smart Holding (Cyprus) Ltd Вадима Новинського закрила угоди з придбання 29,795% акцій в компаніях "Харківобленерго" та "Харківенергозбут", які раніше пов'язували з Костянтином Григоришиним.

Мажоритарним акціонером в обох компаніях є держава, якій належить по 65,001% акцій.

У 2016 році Лондонський арбітраж зобов'язав Григоришина виплатити росіянинові Володимиру Лук'яненку (син Володимира Лук'яненка, "червоного директора" Сумського НВО) і його бізнес-партнеру Вадиму Новинському понад 320 млн гривень. Об'єктом розглядів був спір про опціон на пакет акцій у НВО, який Григоришин мав викупити в Лук'яненка. Григоришин порушив угоду і мусив виплатити компенсацію.

Улітку 2019 року Григоришин і Лук'яненко підписали мирову угоду, в рамках якої домовилися про врегулювання ситуації. Свій борг "Енергетичний стандарт" вирішив погасити активами. Це 29% акцій "Харківобленерго", аналогічна частка в компанії "Харківенергозбут", через яку обленерго продає електрику в регіоні, а також контрольний пакет (понад 50% + один голос) акцій НВО ім. Фрунзе.