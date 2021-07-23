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Україна продовжить добиватися санкцій проти оператор "Північного потоку - 2", - Вітренко

"Нафтогаз" розраховує, що американці заблокують роботу оператора газопроводу.

Україна продовжить добиватися санкцій проти оператор "Північного потоку - 2", - Вітренко
Фото: facebook/Yuriy Vitrenko

Голова правління "Нафтогазу" Юрій Вітренко заявив, що Україна продовжить добиватися санкцій проти оператора газопроводу "Північний потік - 2", попри угоду між США та Німеччини.

Про це він сказав під час свого візиту в Вашингтон.

"Ми уважно прочитали спільну заяву американської адміністрації та німецького уряду. Ми бачимо, що ті проблеми та виклики, які стоять перед Україною щодо, насамперед, безпеки, залишаються, принаймні поки, без відповіді. Тому, ми продовжуємо пояснювати, що доки Росія, Путін використовує газ, як геополітичну зброю – до того часу американські санкції без жодних винятків мають бути застосовані, зокрема, по відношенню до Nord Stream AG та інших ключових учасників цього проекту", - цитує Вітренка пресслужба "Нафтогазу".

За словами Вітренка, питання "Північного потоку - 2" буде підніматися під час візиту президента Володимира Зеленського у США в кінці серпня.

Вітренко досі вірить, що російсько-німецький газопровід ще можна зупинити.

"Для того, щоб цей газопровід запрацював, має бути оператор – він має бути сертифікований за європейськими правилами. Потім європейські компанії бронюють потужності у цього оператора і можуть отримувати газ через газопровід. Так ось, якщо оператор газопроводу буде під санкціями – а я ще раз наголошую, 100% Nord Stream AG належить Газпрому, тому цілком нормально накладати санкції на такого оператора, який фактично є геополітичною зброєю в руках Росії – якщо будуть накладені санкції на цього оператора, європейські компанії не бронюватимуть потужності цього газопроводу і не отримуватимуть газ через нього", - сказав він.

Нагадаємо, що проєктна компанія Nord Stream 2 AG, створена для планування, будівництва і подальшої експлуатації газопроводу "Північний потік - 2", базується в місті Цуг, Швейцарія. Засновником Nord Stream 2 AG є Gazprom international projects LLC, дочірня компанія "Газпрому".

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