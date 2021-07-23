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Кандидатка в канцлери Німеччини: "Північний потік-2" спрямований проти безпеки України

"Цей трубопровід є невдалою ідеєю з кліматичних причин, але перш за все - з геостратегічних".

Кандидатка в канцлери Німеччини: "Північний потік-2" спрямований проти безпеки України
Трубопровід ‘Північний потік 2’ в Лубміні , Німеччина
Фото: EPA/UPG

Кандидатка у канцлери Німеччини від партії "Союз-90/Зелені" Анналена Бербок розкритикувала угоду між США і Німеччиною щодо завершення будівництва газопроводу "Північний потік-2".

Свою позицію вона висловила в інтерв'ю виданню Frankfurter Allgemeine Zeitung, передає "Європейська правда".

"Ця спільна заява не є рішенням - особливо для безпеки України. Я все ще вважаю, що цей трубопровід є невдалою ідеєю з кліматичних причин, але перш за все з геостратегічних причин", - сказала вона.

Бербок наголосила, що газопровід спрямований проти безпеки України і на розкол Європейського Союзу. Вона вважає, що східноєвропейці справедливо незадоволені федеральним урядом Німеччини, "який тримається за цей трубопровід в односторонньому порядку".

"Ми не можемо залишатися байдужими до безпеки України", - заявила кандидатка у канцлери.

Баербок підкреслила, що Кремль дуже чітко дав зрозуміти, що поставив свої поставки газу через Україну в залежність від поведінки України, і це є загрозою.

Нагадаємо, угода щодо "Північного потоку-2", досягнута 21 липня між США і Німеччиною, передбачає, зокрема, виділення Берліном додаткової фінансової допомоги Україні в розмірі понад 200 млн євро. Також США і Німеччина створять фонд обсягом не менше $1 млрд, який використовуватиметься для фінансування інвестицій у перехід України на відновлювані джерела енергії і підвищення енергетичної безпеки.

Берлін також зобов'язується спрямувати зусилля на досягнення домовленості в ЄС про інвестиції в український енергетичний сектор до 1,77 мільярда доларів США в період до 2027 року. США і Німеччина в рамках угоди також зобов'язуються використовувати важелі для продовження на 10 років договору про транзит російського газу Україною, що спливає в 2024 році.

Міністри закордонних справ України та Польщі Дмитро Кулеба і Збігнєв Рау наголосили, що це значно поглибить політичну та безпекову кризу і кризу довіри в Європі і заявили, що Україна та Польща заявили про спільну протидію запуску газопроводу. Україна також офіційно ініціює консультації з Єврокомісією і ФРН щодо "Північного потоку-2".

Ангела Меркель назвала угоду з США про Nord Stream-2 "хорошим кроком, який вимагає готовності до компромісу".

Депутати Бундестагу розкритикували угоду і зазначили, що перед наступним урядом Німеччини стоять масштабні завдання - владнати конфлікт з Польщею, докласти зусиль для укладення нового українсько-російської угоди щодо газового транзиту, а також ще більш широко підтримувати Київ у переході на відновлювальні джерела енергії.

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс назвав угоду помилкою, однак вважає, що у країн Заходу ще є важелі, щоб отримати для України вигоду від цього проєкту. Він запропонував надати Україні ПДЧ в НАТО в обмін на "Північний потік", а також зазначив, що відкриття газопроводу також можна використати як важіль, щоб вимагати виведення російських військ з України.

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