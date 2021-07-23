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США не виключають запровадження нових санкцій проти “Північного потоку-2”

Він підкреслив, що адміністрація США слідуватиме конкретному курсу санкцій, визначеному американським законодавством.

США не виключають запровадження нових санкцій проти “Північного потоку-2”
Фото: state.gov

Американський уряд готовий застосовувати всі інструменти, в тому числі санкції, щоби гарантувати, що Росія не використовуватиме газопровід “Північний потік-2” у якості зброї.

Про це заявив у четвер речник Державного департаменту США Нед Прайс, повідомляє “Укрінформ”.

"Щоби бути абсолютно чітким, ми не відмовляємося від жодних доступних нам інструментів. Фактично, ми додаємо кілька нових до нашого арсеналу", - заявив Прайс під час брифінгу в Вашингтоні.

Він підкреслив, що адміністрація США слідуватиме конкретному курсу санкцій, визначеному американським законодавством.

"Ми прагнемо слідувати закону, ми будемо продовжувати це робити. Ніщо з того, що було оприлюднено вчора (у Спільній декларації США та Німеччини – ред.), жодним чином не змінило цього. Ми продовжуватимемо дотримуватися закону", - наголосив представник Держдепартаменту.

Він підкреслив, що головна мета домовленості США й Німеччини по Nord Stream 2 залишається в тому, щоби не дати Росії використовувати енергоресурси в якості зброї проти партнерів США в регіону, насамперед України.

"Чинна адміністрація виступає проти Nord Stream 2. Так було 20 січня (у перший день роботи адміністрації Байдена – ред.), так залишається й 22 липня, і так буде в майбутньому", - підкреслив Прайс.

Він вкотре назвав російський проєкт "поганою угодою" для Німеччини, для України та Європи в цілому. Саме тому, за його словами, адміністрація Байдена запровадила санкції проти 19 суден, які були долучені до проєкту.

"Зі свого боку, ми продовжимо виступати проти цього трубопроводу",- запевнив офіційний представник Державного департаменту США.

Нагадаємо, що 22 липня США та Німеччина повідомили про угоду, за якою американці не будуть заважати добудові "Північного потоку - 2", а Німеччина натомість зобов'язується вибити для Україні продовження газової угоди з Росією на 10 років.

Міністри закордонних справ України та Польщі Дмитро Кулеба і Збігнєв Рау наголосили, що підписана угода значно поглибить політичну та безпекову кризу і кризу довіри в Європі і заявили, що Україна та Польща заявили про спільну протидію запуску газопроводу.

Україна також офіційно ініціює консультації з Єврокомісією і ФРН щодо "Північного потоку-2".

Меркель назвала угоду з США про Nord Stream-2 "хорошим кроком, який вимагає готовності до компромісу".

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