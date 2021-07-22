Латвія пропонує надати Україні ПДЧ в НАТО в обмін на "Північний потік"

Відкриття газопроводу також можна використати як важіль, щоб вимагати виведення російських військ з України.

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс назвав помилкою угоду США і Німеччини щодо газопроводу "Північний потік - 2" (Nord Stream 2), однак вважає, що у країн Заходу ще є важелі, щоб отримати для України вигоду від цього проєкту.

Про це повідомляє delfi.

"Я вважаю, що це - помилка, і ця помилка буде дорого коштувати... Бачу можливості виправити цю помилку... Якщо б Україні був запропонований план дій щодо членства в НАТО або відкриття газопроводу було б використано як важіль, щоб вимагати виведення російських військ з території України", - наголосив Ландсбергіс.

Він зазначив, що новий газопровід - це "величезна перемога" для російського президента Володимира Путіна, який повинен заплатити за неї "дійсно високу ціну".

"Це серйозний важіль, і є можливість використовувати цей важіль якось мінімально позитивно. Якщо цього не буде зроблено, то це буде поразкою... Перш за все, тих держав, які домовилися про цей Nord Stream 2", - додав Ландсбергіс.

Нагадаємо, угода щодо "Північного потоку-2", досягнута 21 липня між США і Німеччиною, передбачає, зокрема, виділення Берліном додаткової фінансової допомоги Україні в розмірі понад 200 млн євро. Також США і Німеччина створять фонд обсягом не менше $1 млрд, який використовуватиметься для фінансування інвестицій у перехід України на відновлювані джерела енергії і підвищення енергетичної безпеки.

Берлін також зобов'язується спрямувати зусилля на досягнення домовленості в ЄС про інвестиції в український енергетичний сектор до 1,77 мільярда доларів США в період до 2027 року. США і Німеччина в рамках угоди також зобов'язуються використовувати важелі для продовження на 10 років договору про транзит російського газу Україною, що спливає в 2024 році.

Міністри закордонних справ України та Польщі Дмитро Кулеба і Збігнєв Рау наголосили, що це значно поглибить політичну та безпекову кризу і кризу довіри в Європі і заявили, що Україна та Польща заявили про спільну протидію запуску газопроводу.

Україна також офіційно ініціює консультації з Єврокомісією і ФРН щодо "Північного потоку-2".

Меркель назвала угоду з США про Nord Stream-2 "хорошим кроком, який вимагає готовності до компромісу".