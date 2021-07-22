Фото: Lonnie Thompson / osu.edu

Американські вчені знайшли у тибетському льодовику Гулія на заході Китаю невідомі віруси віком 15 тисяч років.

Про це повідомив Університет штату Огайо, співробітник якого був провідним автором дослідження, опублікованого в журналі Microbiome.

Науковці досліджували кригу, зібрану на великий висоті. Вершина льодовика Гулія знаходиться на висоті майже 7 кілометрів над рівнем моря.

Фото: byrd.osu.edu

Вчені встановили, що вік льоду, який вони досліджували, становить майже 15 тисяч років. Проаналізувавши зразки криги, вони виявили генетичні коди 33 вірусів. Чотири з них вже ідентифіковано науковою спільнотою, вони відносяться до сімейства бактеріофагів, які заражають бактерії.

Але решта 28 вірусів - нові. Вчені припускають, що вони були поширені в ґрунтах і рослинах, а не серед тварин і людей.

Вивчення вірусів у льодовиках є новим напрямом вірусології. Університет вказує, що досі відомо було про два дослідження вірусів у стародавньому льоду. Проте на фоні зміни клімату їх вивчення стає все більш актуальним. Глобальне потепління призводить до поступової втрати льодовиків і може визволити величезну кількість мікроорганізмів, які тисячоліттями знаходилися в ізоляції.

Вчені намагаються з'ясувати, яку загрозу можуть нести ці віруси та бактерії для існуючої екосистеми.