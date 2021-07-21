У Конгресі виступили проти угоди між США та Німеччиною щодо "Північного потоку-2"

Конгрес США має відкинути будь-які угоди, які не захищають трансатлантичну безпеку та суверенітет України.

Про це заявила конгресвуман Марсі Каптур, співголова групи підтримки України у Конгресі США на тлі повідомлень ЗМІ про близькість США та Німеччини до офіційної угоди щодо російського газопроводу "Північний потік-2", передає Голос Америки.

"Кремль та причетні європейські держави домагаються завершення будівництва трубопроводу "Північний потік-2". Цей проект шкідливого російського впливу збільшить вплив Володимира Путіна на Європу та негативно вплине на альянс НАТО. Нинішні новинні повідомлення вказують про невідворотне наближення угоди між адміністрацією Байдена та Німеччиною. Відповідно до цих повідомлень, угода не позбавить Росію здатності здійснювати примус щодо наших союзників. Конгрес розуміє ключовий урок історії: коли Німеччина та Росія входять у змову, народам Центральної та Східної Європи доводиться за це платити. Конгрес вже двічі проголосував однозначною більшістю голосів від обох партій за санкції на трубопровід "Північний потік-2". Ці санкції є обов'язковими, а не вибірковими , - відзначила Каптур.

На початку липня комітет Палати представників Конгресу США з питань асигнувань (House Commitee on Appropriations - англ.) схвалив проект поправки, якою пропонується у 2022-му фінансовому році усунути звільнення від санкцій деяких осіб долучених до втілення проекту "Північний потік-2", наданих виконавчою владою з міркувань національної безпеки.

"Північний-потік-2" - це політична зброя для підриву енергетичної безпеки Європи і негативно впливає на декілька східноєвропейських, нордичних та балтійських країн а також Європейський парламент, і всі вони виступили проти цього трубопроводу", - заявила тоді Марсі Каптур.

Нагадаємо, чорновий текст угоди США і Німеччини, оприлюднений Bloomberg, містить зобов'язання Німеччини вжити заходів, якщо Росія спробує використовувати енергію в якості зброї проти України.

Угода також зобов'яже Німеччину використовувати свої важелі впливу, щоб домогтися продовження контракту на транзит газу між Україною і Росією на строк до 10 років після його закінчення в 2024 році. Ці переговори почнуться не пізніше 1 вересня.

Згідно з проєктом угоди, США і Німеччина будуть прагнути просувати інвестиції в розмірі до 1 мільярда доларів в так званий Зелений фонд, щоб допомогти Україні перейти на більш чисті джерела енергії. У тексті йдеться, що Німеччина зобов'язується вкласти в фонд початкові 175 мільйонів доларів.

Офіційно про домовленості збиралися оголосили 21 липня. Вчора до Києва також приїхав радник Держдепу Дерек Шолле. У Державному департаменті повідомили, що він має обговорювати з Україною "Північний потік-2".