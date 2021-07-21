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США закликали Україну втриматися від критики угоди з Німеччиною щодо "Північного потоку-2", – Politico

Вони також нібито закликали не обговорювати з Конгресом потенційні плани Німеччини та Штатів.

США закликали Україну втриматися від критики угоди з Німеччиною щодо "Північного потоку-2", – Politico
Трубопровід ‘Північний потік 2’ в Лубміні , Німеччина
Фото: EPA/UPG

Адміністрація президента США просила українську владу утриматися від критики напередодні угоди Вашингтона з Берліном щодо запуску російського газопроводу "Північний потік-2". Про це з посиланням на чотири джерела пише Politico.

За словами співрозмовників, американські посадовці дали зрозуміти, що публічні виступи проти угоди можуть завдати шкоди двустороннім відносинам між Вашингтоном і Києвом. Вони також нібито закликали не обговорювати з Конгресом потенційні плани Німеччини та Штатів.

Один із високопосадовців у розмові з журналістами заперечив це, однак відмітив, що ситуація більш складна.

Американські переговірники дали зрозуміти, що відмовилися від блокування завершення добудови газогопроводу, за яким природний газ із Росії доставлятиметься в Західну Європу в обхід України. 

Крім того, реадкція посилається на джерело, близьке до президента України Володимира Зеленського. Цей співрозмовник повідомив, що позиція Києва полягає в тому, що санкції США можуть зупинити завершення добудови, якщо адміністрація Байдена буде використовувати обмежувальні заходи на етапі будівництва та сертифікації. Джерело підкреслило, що Київ категорично проти "Північного потоку-2".

Водночас Вашингтон сказав, що візит Зеленського має відбутися влітку, але пізніше, ніж планувалося. Критики угоди між США і Німеччиною вважають, що домовленості зіграють на руку Росії та можуть завдати шкоди відносинам між Вашингтоном і Києвом. 

До візиту Меркель у Вашингтон український президент закликав "не досягти угод про Україну без України". Володимир Зеленський у Twitter напередодні зустрічі прямо не згадував про "Північний потік-2", але наголосив, що "цінності, принципи й безпеку не можна обмінювати на економічні інтереси". 

Нагадаємо, чорновий текст угоди США і Німеччини, оприлюднений Bloomberg, містить зобов'язання Німеччини вжити заходів, якщо Росія спробує використовувати енергію в якості зброї проти України.

Угода також зобов'яже Німеччину використовувати свої важелі впливу, щоб домогтися продовження контракту на транзит газу між Україною і Росією на строк до 10 років після його закінчення в 2024 році. Ці переговори почнуться не пізніше 1 вересня.

Згідно з проєктом угоди, США і Німеччина будуть прагнути просувати інвестиції в розмірі до 1 мільярда доларів в так званий Зелений фонд, щоб допомогти Україні перейти на більш чисті джерела енергії. У тексті йдеться, що Німеччина зобов'язується вкласти в фонд початкові 175 мільйонів доларів.

Офіційно про домовленості збиралися оголосили 21 липня. Вчора до Києва також приїхав радник Держдепу Дерек Шолле. У Державному департаменті повідомили, що він має обговорювати з Україною "Північний потік-2". 

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