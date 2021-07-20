Голову інавгураційного комітету Трампа звинуватили у роботі на ОАЕ

У США заарештували голову інавгураційного комітету експрезідента Дональда Трампа в 2017 році. Його звинувачують в змові з метою здійснення впливу на зовнішньополітичні позиції Трампа в інтересах Об'єднаних Арабських Еміратів.

Про це повідомляє Associated Press.

74-річний Томас Джозеф Барак - один з трьох осіб, звинувачених федеральним судом Нью-Йорка у спробі вплинути на зовнішню політику, коли Трамп балотувався в 2016 році, а також коли він був президентом.

Бараку було пред'явлено звинувачення в змові, перешкоджанні правосуддю і неправдивих свідченнях під час бесіди 20 червня 2019 року зі представниками федеральних правоохоронних органів. У федеральному суді Брукліна звинувачення за сімома пунктами також пред'явлене 27-річному Метью Граймсу з Аспена, штат Колорадо, і 43-річному Рашиду Султану Рашиду аль-Маліку Альшаххі з Об'єднаних Арабських Еміратів.

Граймс також був заарештований у вівторок в Каліфорнії. Місцезнаходження Альшахі в даний час не встановлено.

"Обвинувачені неодноразово використовували дружбу з Бараком і доступ до кандидата (Дональда Трампа - ред.), який у кінцевому підсумку був обраний президентом, високопоставлені представники виборчої кампанії і уряду, а також американські ЗМІ для просування політичних цілей іноземного уряду, не розкриваючи своєї істинної прихильності", - заявив в.о. помічника прокурора Марк Леско.

Леско так охарактеризував ймовірну поведінку: "це не що інше, як зрада цих офіційних осіб в Сполучених Штатах, включаючи колишнього президента".

"Цим обвинуваченням ми повідомляємо всіх - незалежно від їхнього багатства або уявної політичної сили - про те, що Міністерство юстиції буде застосовувати заборону такого прихованого іноземного впливу", - йдеться у заяві.

Нагадаємо, за інформацією The Guardian, президент Росії Володимир Путін особисто санкціонував шпигунську операцію з підтримки “психічно неврівноваженого” Дональда Трампа на президентських виборах в США в 2016 році. Рішення було ухвалене на закритому засіданні Ради національної безпеки Росії 22 січня 2016 року.