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ОАЕ домоглися збільшення нафтової квоти в обмін на збереження угоди ОПЕК+

Саудівська Аравія і ОАЕ знайшли компроміс.

ОАЕ домоглися збільшення нафтової квоти в обмін на збереження угоди ОПЕК+
Фото: sarzamin.ru

Об'єднані Арабські Емірати домоглися збільшення квоти на видобуток нафти в обмін на збереження угоди ОПЕК+ ще на півтора роки, до кінця 2022 року.

Як повідомляє Reuters, базовий рівень нафтовидобування в ОАЕ з квітня наступного року буде збільшено з 3,17 млн барелів на добу до 3,65 млн барелів. У відповідь на це країна погодилась з пропозицією Саудівської Аравії про продовження обмежень в рамках угоди ОПЕК+ до грудня 2022 року.

Остаточне рішення в рамках ОПЕК+ має бути ухвалене пізніше. Поки що не зрозуміло, чи іншим країнам доведеться скоригувати свої базові показники заради збільшення квоти ОАЕ.

Нагадаємо, у квітні 2020 року в розпал пандемії та обвалу попиту на нафту країни ОПЕК погодили найбільше в історії скорочення видобутку - на 9,7 млн барелів на добу. Відтоді частина цього обсягу повернулася на ринок, і зараз скорочення становить близько 5,8 млн барелів на добу.

Саудівська Аравія пропонувала повернути цей обсяг до осені 2022 року рівними порціями по 400 тисяч барелів на добу в місяць, починаючи з серпня 2021 року. Проти цієї пропозиції виступили ОАЕ, який зажадав збільшення своєї квоти.

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