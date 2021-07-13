Зеленський обговорив з віцепрезидентом Єврокомісії приватизацію добувних підприємств України

На думку віце-президента Єврокомісії, сфера критичної сировини має в Україні величезний потенціал.

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з віце-президентом Європейської комісії з питань міжінституційних відносин та прогнозування Марошем Шефчовічем.

Про це повідомляє пресслужба голови держави.

Зеленський привітав підписання Меморандуму про взаєморозуміння щодо стратегічного партнерства між Україною та ЄС у галузі сировини. Документ започатковує стратегічне співробітництво сторін у сфері критичної сировини та акумуляторів.

“Впевнений, що це дозволить підвищити ефективність використання сировини, залучити додаткові інвестиції в новітні наукові розробки в Україні, а також розвивати нові потужності для підвищення доданої вартості видобутку та виробництва”, – сказав Зеленський.

Він запевнив співрозмовника, що українська влада останнім часом зробила багато для збільшення прозорості та інвестиційної привабливості літієвої й титанової галузі.

Зі свого боку Шефчовіч зазначив, що стратегічне партнерство в сировинній галузі – важливий етап у розвитку відносин між Україною та ЄС. На думку віце-президента Єврокомісії, сфера критичної сировини має в Україні величезний потенціал.

У цьому контексті сторони обговорили залучення європейських компаній до участі у приватизації об’єктів добувної галузі України.