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Україна і ЄС підписали меморандум про стратегічне партнерство у сировинній галузі

Європу цікавлять українські поклади титану, літію, марганцю та інших корисних копалин.

Україна і ЄС підписали меморандум про стратегічне партнерство у сировинній галузі
Фото: kmu.gov.ua

Україна і Європейський Союз у вівторок, 13 липня, підписали Меморандум про стратегічне партнерство у сировинній галузі та відповідну дорожню карту заходів.

На сайті Кабміну повідомляється, що цей документ започатковує стратегічне партнерство з ЄС у сфері критичної сировини та акумуляторів.

"Ми домовляємося об’єднувати наші зусилля та діяти з ЄС згуртованіше для розвитку зеленої економіки, створення нових бізнес-можливостей та робочих місць", - сказав прем'єр-міністр Денис Шмигаль, який підписав меморандум разом з віце-президентом Єврокомісії Марошом Шевфчовічем.

У європейський перелік критичної сировини входить 30 корисних копалин, таких як титан, літій, марганець, графіт, берилій тощо. За словами Шефчовіча, в цьому плані стратегічне партнерство з Україною у сировинній галузі має величезний потенціал.

Шмигаль у свою чергу підкреслив, що за рахунок нарощування власного виробництва "мінералів майбутнього" та паливно-енергетичних корисних копалин, збільшення експорту, а також скорочення імпорту мінеральної сировини, "потенціал ефективного використання надр України може скласти понад 400 млрд доларів США у наступні 10 років".

За його словами, комплексна розробка критичної сировини вже на першому етапі може залучити в Україну до 10 млрд доларів інвестицій.

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