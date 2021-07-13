Франція оштрафувала Google на €500 млн у справі про використання новин ЗМІ

Французький антимонопольний регулятор (Autorité de la concurrence) у вівторок, 13 липня, оштрафував Google на 500 млн євро за невиконання розпоряджень у справі, що зобов'язує компанію платити місцевим засобам масової інформації за використання їх новин.

Як повідомляє Reuters, Google має протягом двох місяців підготувати пропозиції щодо того, як компанія платитиме медіа, а інакше їй загрожуватимуть додаткові штрафи в розмірі до 900 тисяч євро на добу.

Видавці новин Alliance de la Presse d'Information Générale (APIG), Syndicat des Éditeurs de la Presse Magazine (SEPM) та AFP звинувачують Google в тому, що він не розпочав з ними переговорів, щоб знайти спільну мову щодо винагороди за вміст новин в мережі, згідно нещодавньої директиви ЄС про так звані "суміжні права".

Справа сама по собі стосується того, чи не порушила Google тимчасові розпорядження, видані антимонопольним органом, який вимагав проведення таких переговорів протягом трьох місяців з будь-якими видавцями новин, які просять про них.

На початку 2021 року APIG, яка об'єднує більшість великих видань (Le Figaro, Le Monde і т.д.) підписала рамковий договір з Google про плату за контент, але його дію призупинено до ухвалення рішення по антимонопольному законодавству.

Нагадаємо, що це вже другий великий штраф, який Франція виписала Google. На початку червня антимонопольний регулятор оштрафував компанію на 220 млн євро за зловживання становищем на ринку онлайн-реклами.