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​НБУ встановив кваліфікаційні вимоги для працівників колекторських фірм

Колектори мають бути освічені і без судимостей.

​НБУ встановив кваліфікаційні вимоги для працівників колекторських фірм
Фото: пресслужба НБУ

Національний банк встановив кваліфікаційні вимоги до працівників колекторських фірм та залучених ними осіб.

Відповідне положення було ухвалене правлінням НБУ на минулому тижні, 9 липня.

По-перше, працівники колекторських фірм зобов'язані мати достатній рівень знань законодавства про захист прав споживачів і захист персональних даних. А по-друге, вони не повинні мати судимості, пов'язаної з насильством, крадіжками тощо.

Колекторські компанії будуть зобов’язані перевіряти та контролювати, чи відповідають їх працівники визначеним вимогам.

Регулятор також встановив заходи впливу на колекторські компанії за порушення прав споживачів, починаючи від письмового застереження і штрафу і закінчуючи забороною на врегулювання простроченої заборгованості, виключення з реєстру колекторських компаній і анулювання ліцензії.

Обираючи захід впливу, НБУ керуватиметься принципом співмірності та обов’язково враховуватиме характер і обставини порушення.

Нагадаємо, що з липня 2021 року в Україні діє новий антиколекторський закон.

Він забороняє здійснювати врегулювання простроченої заборгованості за споживчими кредитами компаніям, які не входять до Реєстру колекторів.

Цей закон також забороняє колекторам займатися тероризуванням боржників та людей, яких вони вказали в якості поручителів під час отримання кредитів.

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