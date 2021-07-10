УЄФА побічно визнав правильність призначення пенальті в матчі Англія - Данія, призначивши на фінал суддю того поєдинку
УЄФА побічно визнав правильність призначення пенальті в матчі Англія - Данія, призначивши на фінал суддю того поєдинку
Нардеп Юрченко потрапив у ДТП у Львові
Нардеп Юрченко потрапив у ДТП у Львові
Під Києвом з рейок зійшов господарський потяг. Аварія спричинила затримку пасажирських поїздів (оновлено)
Під Києвом з рейок зійшов господарський потяг. Аварія спричинила затримку пасажирських поїздів (оновлено)
Європейський регулятор повідомив про можливий зв'язок між запаленням серця і мРНК-вакцинами від ковіду
Європейський регулятор повідомив про можливий зв'язок між запаленням серця і мРНК-вакцинами від ковіду
Генпрокурорські маневри. За що «пішли» Гюндуза Мамедова?
Генпрокурорські маневри. За що «пішли» Гюндуза Мамедова?
Де, як і чим можна вакцинуватися прямо зараз
Де, як і чим можна вакцинуватися прямо зараз
Надування бульбашки чи надування щік: чому ростуть ціни на житло
Надування бульбашки чи надування щік: чому ростуть ціни на житло
Апарат Офісу президента очолила Марія Вітушок
Апарат Офісу президента очолила Марія Вітушок
Російський репер Моргенштерн стверджує, що, попри заборону, в’їхав в Україну
Російський репер Моргенштерн стверджує, що, попри заборону, в’їхав в Україну
ГоловнаЕкономікаДержава

Оболонський райсуд Києва відкрив провадження у справі про повернення місту приміщення РАЦС

Їхня вартість понад 10 млн гривень.

Оболонський райсуд Києва відкрив провадження у справі про повернення місту приміщення РАЦС
Фото: facebook.com/kyiv.gp.gov.ua

Оболонська окружна прокуратура Києва скерувала до суду позовну заяву щодо повернення територіальній громаді технічних приміщень Оболонського РАЦС вартістю понад 10 млн гривень.

Про це повідомила пресслужба Київської міської прокуратури.

У прокуратурі розповіли, що фізична особа на підставі незаконних правочинів набула право власності на нерухоме майно, яке є комунальною власністю територіальної громади – приміщення технічного підпілля площею 770 кв. метрів міста на проспекті Оболонському у Києві.

У подальшому вказана нерухомість відчужено за договором купівлі-продажу іншій фізичній особі.

“З метою відновлення порушених прав територіальної громади окружною прокуратурою заявлено позов до суду про скасування державної реєстрації права власності, визнання правочину недійсним та витребування нежитлового приміщення”, – йдеться у повідомленні.

Оболонський райсуд відкрив провадження у цій справі.

Нагадаємо, Північний апеляційний господарський суд підтвердив законність рішення суду першої інстанції, який визнав недійсними результати аукціону з продажу майна державного підприємства "Національна кінематека України".

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , , ,

Читайте також