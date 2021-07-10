Оболонський райсуд Києва відкрив провадження у справі про повернення місту приміщення РАЦС

Оболонська окружна прокуратура Києва скерувала до суду позовну заяву щодо повернення територіальній громаді технічних приміщень Оболонського РАЦС вартістю понад 10 млн гривень.

Про це повідомила пресслужба Київської міської прокуратури.

У прокуратурі розповіли, що фізична особа на підставі незаконних правочинів набула право власності на нерухоме майно, яке є комунальною власністю територіальної громади – приміщення технічного підпілля площею 770 кв. метрів міста на проспекті Оболонському у Києві.

У подальшому вказана нерухомість відчужено за договором купівлі-продажу іншій фізичній особі.

“З метою відновлення порушених прав територіальної громади окружною прокуратурою заявлено позов до суду про скасування державної реєстрації права власності, визнання правочину недійсним та витребування нежитлового приміщення”, – йдеться у повідомленні.

Оболонський райсуд відкрив провадження у цій справі.

Нагадаємо, Північний апеляційний господарський суд підтвердив законність рішення суду першої інстанції, який визнав недійсними результати аукціону з продажу майна державного підприємства "Національна кінематека України".