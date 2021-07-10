З понеділка київський фунікулер закриють на ремонт

Після всіх робіт будуть проведені статичні та динамічні випробування обладнання.

Із 12 липня до 20 серпня фунікулер у Києві закриють на плановий щорічний ремонт.

Про це повідомляє КП “Київпастранс”.

Технічний огляд та ремонтні роботи проводяться щороку у той самий період.

“Після всіх робіт будуть проведені статичні та динамічні випробування обладнання під навантаженням”, – йдеться у повідомленні.

Київський фунікулер – фунікулерна система, що з’єднує історичне Верхнє місто та Поділ у Києві. Лінія складається з двох станцій.

Урочисте відкриття фунікулера відбулося 7 травня 1906 року. Спочатку він називався Михайлівським механічним підйомом і з’єднував верхню терасу Володимирської гірки та вулицю Боричів Тік. У 1928 році фунікулер було реконструйовано, лінію продовжено ще на тридцять вісім метрів до вулиці Петра Сагайдачного.