У справі про розстріли на Інститутській ексбоєць "Альфи" заявив, що "першими стріляти почали протестувальники"

Сергій Асавелюк проходить у цій справі як свідок. Під час Майдану його підозрювали в командуванні снайперами.

Фото: Тетяна Безрук Сергій Асавелюк

У Святошинському суді Києва 7 липня допитали свідка Сергія Асавелюка, який на момент подій на Майдані був начальником відділу координації підрозділів спеціального призначення Головного управляння Внутрішніх військ МВС України. Серед сфери відповідальності свідка була бойова підготовка загонів спеціального призначення та задіяння їх у заходах та операціях.

На початку засідання свідок заявив, що під час допитів деякі його свідчення не заносили до протоколу. Зокрема, Асавелюк у залі суду розповів, що "першими стріляти почали протестувальники".

“Це вже встановлено, що першими стріляти почали зі сторони майданівців. По-друге, сама акція, стрілянина з боку майданівців, це не була ініціатива окремо взятої групи, це була спрямована акція. На жаль, прямі докази я навести не можу, бо розвідники, які знаходились від внутрішніх військ на Майдані, вони не мали права фіксувати якісь правопорушення. Тому тільки з їхніх слів, але деякі вони, загальновідомі, просто чомусь ніхто не прив’язує,” - заявив свідок.

На запитання представника потерпілих Віталія Титича, чи висловлює у цих показах свідок свою думку, Асавелюк відповів, що не висловлює свою думку, а надає інформацію, якою володіє.

Фото: Тетяна Безрук Адвокати обвинувачених Стефан Решко, Олександр Горошинський та Ігор Варфоломєєв

За словами свідка, 18 лютого командувач внутрішніми військами Станіслав Шуляк дав наказ озброїти окремі загони спеціального призначення.

“Бо зі сторони мітингувальників була застосована вогнепальна зброя, а серед правоохоронців є поранені та загиблі”, - заявив у суді свідок. За словами Асавелюка, це був усний наказ через мобільний телефонний дзвінок.

На питання прокурора Офісу генпрокуратура Ігоря Земскова, якими загонами спецпризначення керував Асавелюк у лютому 2014 року, той відповів: “П’ять загонів, за кожним ТрК (ТрК - територіальне командування внутрішніх військ - ред.) був закріплений один загін. Назв не було, вони так і називалися, окремі загони спеціального призначення такого-то ТрК. Назва була лише в одного загону, це київський “Омега”.

Також Сергій Асавелюк розповів, що 18 лютого 2014 року, загони, якими він керував, до обіду розміщувалися в Маріїнському парку, з автобусами. Після обіду перемістилися до Жовтневого палацу, далі до Будинку профспілок (поки він не згорів), а на ранок 19 лютого перемістилися до Жовтневого палацу. “Потім вже Шуляк повідомив безпосередньо мені, що досягнуто перемир'я і твої добу не спали, пункт постійної дислокації бригади спеціального призначення “Барс”. Це було ввечері 19 числа”, - додав Асавелюк.

Фото: Тетяна Безрук Представник потерпілих Віталій Титич

Також прокурор Земсков запитав про наявність у підлеглих Асавелюка зброї.

“За ящики я не скажу, у кожного загону свій автотранспорт, це десь 5-6 ящиків. В одному ящику група зброї. Модель зброї: Форти, ПМ, можливо “стечкін”, з довгого АК, калібру 5.45. І були звичайно снайперські гвинтівки,” - зазначив свідок.

Нагадаємо, у 2015 році на той момент перший віцеспікер Верховної Ради Андрій Парубій заявив, що замах, який він пережив рік тому, координував полковник міліції Сергій Асавелюк.

Сергій Асавелюк під час Євромайдану обіймав посаду начальника відділу координації спецпризначення Управління бойової та спеціальної підготовки ГУ ВВ МВС України. Його звинувачували в тому, що він командував снайперами на Майдані.