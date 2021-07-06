У справі ексголови київського відділу СБУ допитали потерпілу 18 лютого 2014 року

Фото: Тетяна Безрук Засідання у справі ексглави київського відділу СБУ

У Шевченківському районному суді Києва 5 липня пройшло судове засідання у справі колишнього голови Служби безпеки України у Києві та Київській області Олександра Щеголєва. Під час засідання допитали потерпілу під час подій на Майдані - Юлію Тригубенко.

Під час допиту Юлія Тригубенко розповіла, що у 2013-2014 році вона навчалася в університеті. На акції приходила як волонтерка.

“Спочатку я просто ходила, підтримувала, разом зі своїми однокурсниками. Коли почався Майдан, після першого нападу, ми допомогали людям, готували їсти, участь у акціях приймала щодня після пар”, - розповіла вона.

На питання прокурора, чи брала Юлія Тригубенко участь у подіях на Майдані 18 лютого 2014 року, потерпіла відповіла, що в той день вона була на Майдані та отримала поранення.

“Я приймала участь. Коли вже почався наступ, я була біля Українського дому, ми допомагали пораненим, виносили з вулиці і намагалися не дати їм опинитися в руках правоохоронців. Вони (правоохоронці - ред.) робили дуже жорстокі речі, вони витягали людей з карет швидкої допомоги і добивали на місці. Потім перейшли до будинку профспілок і разом із подругою допомагали учасникам акції протесту протистояти тим, що ми розливали їм молоко. Тому що було дуже багато газу і можливо було отруєння учасників. Під час того, як я розливала молоко, приблизно о 10 годині вечора в мене влучила куля. І мене віднесли в Будинок профспілок якісь люди, я не знаю хто”. - додала Юлія Тригубенко.

Фото: Тетяна Безрук

На питання адвоката Кирила Легких, чи може потерпіла назвати спеціальні підрозділи правоохоронців, які вона бачила того дня на Майдані, та їхню приналежність до міністерств або відомств цих підрозділів, Тригубенко відповіла, що назвати підрозділи не може, оскільки не компетентна в цих питаннях.

“Все, що я бачила, це правоохоронці. Вони всі виглядали однаково, можливо це “Беркут”, можливо якось інакше називалось.”

Обвинувачений Олександр Щеголєв запитав потерпілу про те, що було відображено в історії її хвороби та якою була причина травми.

“Вогнепальне поранення лівої очниці”, - відповіла Юлія Тригубенко. “(Куля - ред.) Була в лікарні, тобто її витягли. Далі я не знаю. Можливо (куля знаходиться - ред.) в прокуратурі, можливо в лікарні. Цього я не відслідковувала”.

Нагадаємо, обвинуваченого ексголову київського СБУ Олександра Щеголєва обвинувачують в організації та здійсненні силового штурму на Майдані.