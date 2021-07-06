Київськими митниками викрито незаконну спробу вивезення ікони, яка має історичну та культурну цінність національного рівня значення.

Про це інформує пресслужба Київської митниці.

Відповідно до декларації в міжнародному поштовому відправленні з Дніпропетровщини до американського штату Флорида прямувала вживана кухонна дошка.

Однак під час митного контролю міжнародної посилки замість кухонного засобу митники виявили дерев’яну ікону з ознаками старовини розміром 360х450х22-27мм із зображенням Богородиці з немовлям. Для митного оформлення посилки свідоцтва на право вивезення цієї цінності митникам надано не було.

"Як визначили експерти Національного музею історії України, виявлена святиня - ікона «Смоленська Богородиця (Одигитрія)». Написана іконописцем лівобережної України, вірогідно чернігівського осередку, в ХІХ столітті, і не дивлячись на пошкодження поверхні вогнем, має історичну та культурну цінність національного рівня значення. Рекомендована для музеїв історичного профілю та включення її до Музейного фонду України", - сказано в повідомленні.

Фото: facebook.com/KYIVcustomsUA

Фото: facebook.com/KYIVcustomsUA

Виявлена ікона не рекомендована для вивезення за кордон (лише з метою експонування після проведення реставраційних робіт).

Митники вилучили ікону.

Як повідомляли, у червні СБУ викрила контрабандистів, які намагалися вивезти з України унікальні вироби І тис. до н.е. та Київської Русі