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Унікальну старовинну ікону намагалися переслати до США під виглядом кухонної дошки

Ікону «Смоленська Богородиця (Одигитрія)» ХІХ ст. рекомендована для включення до Музейного фонду України.

Унікальну старовинну ікону намагалися переслати до США під виглядом кухонної дошки
Фото: facebook.com/KYIVcustomsUA

Київськими митниками викрито незаконну спробу вивезення ікони, яка має історичну та культурну цінність національного рівня значення.

Про це інформує пресслужба Київської митниці.

Відповідно до декларації в міжнародному поштовому відправленні з Дніпропетровщини до американського штату Флорида прямувала вживана кухонна дошка.

Однак під час митного контролю міжнародної посилки замість кухонного засобу митники виявили дерев’яну ікону з ознаками старовини розміром 360х450х22-27мм із зображенням Богородиці з немовлям. Для митного оформлення посилки свідоцтва на право вивезення цієї цінності митникам надано не було.

"Як визначили експерти Національного музею історії України, виявлена святиня - ікона «Смоленська Богородиця (Одигитрія)». Написана іконописцем лівобережної України, вірогідно чернігівського осередку, в ХІХ столітті, і не дивлячись на пошкодження поверхні вогнем, має історичну та культурну цінність національного рівня значення. Рекомендована для музеїв історичного профілю та включення її до Музейного фонду України", - сказано в повідомленні.

Фото: facebook.com/KYIVcustomsUA

Фото: facebook.com/KYIVcustomsUA

Виявлена ікона не рекомендована для вивезення за кордон (лише з метою експонування після проведення реставраційних робіт).

 

Митники вилучили ікону.

Як повідомляли, у червні СБУ викрила контрабандистів, які намагалися вивезти з України унікальні вироби І тис. до н.е. та Київської Русі

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