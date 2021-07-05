На кордоні Литви та Білорусі силовики відкрили попереджувальний вогонь через нелегальних мігрантів
На кордоні Литви та Білорусі силовики відкрили попереджувальний вогонь через нелегальних мігрантів
Збірна Англії вийшла до півфіналу Євро-2020, обігравши Україну (оновлено)
Збірна Англії вийшла до півфіналу Євро-2020, обігравши Україну (оновлено)
У Вінницькій ОДА назвали попередню причину смерті чоловіка після вакцинації від ковіду
У Вінницькій ОДА назвали попередню причину смерті чоловіка після вакцинації від ковіду
"Слугу народу" Брагара запідозрили в керуванні авто під наркотиками
"Слугу народу" Брагара запідозрили в керуванні авто під наркотиками
У Польщі пілот Ryanair не впустив у літак понад 30 українців (оновлено)
У Польщі пілот Ryanair не впустив у літак понад 30 українців (оновлено)
Крим знову підтоплює, повідомляють про жертви (оновлено)
Крим знову підтоплює, повідомляють про жертви (оновлено)
На Донбасі загинув начмед батальйону 93-ї ОМБр Юрій Письменний (оновлено)
На Донбасі загинув начмед батальйону 93-ї ОМБр Юрій Письменний (оновлено)
Лукашенко – не друг, но деньги дороже?
Лукашенко – не друг, но деньги дороже?
НКРЕКП збирається на екстрене засідання
НКРЕКП збирається на екстрене засідання
ГоловнаСуспільствоНаука і релігія

У Ватикані розповіли про самопочуття папи Франциска після операції

Передбачається, що глава Католицької церкви тиждень проведе у клініці.

У Ватикані розповіли про самопочуття папи Франциска після операції
Папа римский Франциск
Фото: nuntiare.org

Після хірургічної операції, проведеної у неділю ввечері Папа Римський Франциск перебуває у доброму стані та при свідомості.

Про це повідомив директор Ватиканського пресцентру Маттео Бруні в черговому комюніке про стан здоров’я понтифіка.

"Його Святість Папа Франциск перебуває у доброму загальному стані, при свідомості та дихає самостійно. Хірургічна операція з приводу дивертикулярного стенозу, проведена ввечері 4 липня, тривала приблизно три години та включала лівосторонню геміколектомію", - цитують Бруні Vatican News.

Щодо перебування Святішого Отця в лікарні, то, за словами речника Ватикану, "якщо не буде ускладнень, передбачається приблизно 7 днів госпіталізації".

Папу Франциска оперували у клініці Агостіно Джемеллі в Римі. Це була перша госпіталізація з 2013 року після його обрання головою Католицької церкви.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,

Читайте також