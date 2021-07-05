У Ватикані розповіли про самопочуття папи Франциска після операції

Передбачається, що глава Католицької церкви тиждень проведе у клініці.

Після хірургічної операції, проведеної у неділю ввечері Папа Римський Франциск перебуває у доброму стані та при свідомості.

Про це повідомив директор Ватиканського пресцентру Маттео Бруні в черговому комюніке про стан здоров’я понтифіка.

"Його Святість Папа Франциск перебуває у доброму загальному стані, при свідомості та дихає самостійно. Хірургічна операція з приводу дивертикулярного стенозу, проведена ввечері 4 липня, тривала приблизно три години та включала лівосторонню геміколектомію", - цитують Бруні Vatican News.

Щодо перебування Святішого Отця в лікарні, то, за словами речника Ватикану, "якщо не буде ускладнень, передбачається приблизно 7 днів госпіталізації".

Папу Франциска оперували у клініці Агостіно Джемеллі в Римі. Це була перша госпіталізація з 2013 року після його обрання головою Католицької церкви.