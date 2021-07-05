На проспекті Перемоги в Києві з мосту біля метро "Берестейська" на автомобіль "ГАЗель", що проїжджав внизу, впав шматок бетону. Уламок пробив вітрове скло вантажівки зі сторони пасажира.

Про це повідомляється у пабліку "Київ оперативний".

Через обвал частини конструкції Берестейського шляхопроводу патрульна поліція перекрила під ним рух лівою смугою. Руху проспектом Перемоги у напрямку центральної частини міста буде ускладено.

Фото: Патрульна поліція Києва

Оновлення. "Київавтодор" обіцяє виконати першочергові протиаварійні роботи на шляхопроводі найближчим часом. Наразі фахівці КП "Київавтошляхміст" розпочали обстеження конструкцій шляхопроводу на просп. Перемоги біля станції метро "Берестейська", інформує пресслужба КМДА.

"За попередньою інформацією, відбулось обсипання захисного шару бетону й частин перильного огородження. У подальшому передбачена масштабна реконструкція. У рамках робіт планують замінити прогонову будову і прибрати колони, які встановлені на проїжджій частині проспекту", - сказано в повідомленні.

У КМДА додали, що завдяки реконструкції ліквідують звуження, через яке трапляються затори.

Фото: facebook.com/kyivcity.gov.ua

Нагадаємо, що схожий випадок на цьому мосту стався три роки тому, в червні 2018-го. Тоді уламок також пробив лобове скло автомобіля, серйозно травмувавши пасажира.

У 2020 році на шляхопроводі провели протиаварійні роботи, скріпивши скобами елементи залізобетонної огорожі, яка почала деформуватися від вібрацій. Тоді повідомлялося, що "найближчими роками" шляхопровід збираються капітально відремонтувати.

1 липня під шляхопроводом перекинулася фура з газоблоками. Пресслужба КМДА стверджувала, що міст пошкоджень не отримав.