У Києві та області до кінця неділі очікуються град та шквали

В понеділок у столиці гроза.

У Києві та Київській області до кінця неділі, 4 липня очікуються град та шквали 15-20 м/с.

Про це повідомила пресслужба ДСНС.

Вдень у понеділок, 5 липня у столиці та регіоні – гроза (І рівень небезпечності, жовтий).

“5 липня в Україні грози, вдень у південних та центральних областях місцями значні дощі, град та шквали 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий)”, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у Києві та на Київщині 5-6 липня будуть короткочасні дощі, грози. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 15-20°, вдень 24-29°.