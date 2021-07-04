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Голова Верховної Ради привітав українських поліцейських з професійним святом

Ваша служба – запорука безпечної України.

Голова Верховної Ради привітав українських поліцейських з професійним святом

Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков привітав співробітників Національної поліції України з їхнім професійним святом, яке відзначають 4 липня.

“Ваша служба – запорука безпечної України. Завдяки цілодобовій праці та професіоналізму поліцейських ми можемо почувати себе захищеними, впевнено працювати та будувати плани на майбутнє. Адже ви самовіддано забезпечуєте порядок та спокій в містах і селах, протидієте злочинності та охороняєте наші права і свободи”, – йдеться у Телеграм-каналі Верховної Ради.

Він зазначив, що свято підкреслює важливість роботи поліцейського для усього суспільства. “Ви є тією силою, яка захищає українців перед будь-якою небезпекою всередині країни”, – сказав Разумков.

Свято було встановлено в Україні згідно з Указом Президента України “Про День Національної поліції України” від 9 грудня 2015 р. та відзначалося спочатку 4 серпня — у день підписання Президентом Закону України “Про Національну поліцію”. Раніше, як правило, професійні свята встановлювалися виходячи з дня прийняття того чи іншого закону.

Указом Президента України 2018 року встановлено, що День Національної поліції України відзначається щорічно 4 липня – на честь події 2015 року, коли перші патрульні поліцейські прийняли першу присягу на Софійській площі у Києві.

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