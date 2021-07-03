Ексречниця президента закликала українців осмислити себе як націю та обговорити це у межах суспільного діалогу.

Колишня речниця президента України Юлія Мендель зачитала уривок із своєї книги, вихід якої вона анонсувала раніше.

Відео вона опублікувала у фейсбуці.

Мендель зазначила, що писати книгу їй було складно, і вона бралася за неї кілька разів та "прописувала по кілька десятків тисяч слів".

"Ключовим питанням, яке постало переді мною, було те, що правда - дуже багатолика і найчастіше витвережує. Тоді як більшість документальних матеріалів пишуть на підставі етичних норм, дипломатії та, будьмо відверті, бажання автора показати себе в позитивному ключі. Але не можна подавати правду, яка витвережує, залишаючись водночас позитивним героєм…", - написала вона.

Далі Мендель зачитала уривок з книги.

"Народжена у російськомовному місті, але для якої українська мова стала рідною, яка добряче відчула смак усіх страхів, комплексів та обмежень імперії під Росією, але яка вчилася у західного світу, об'їздивши десятки курсів та програм у Європі та США", - прочитала вона початок своєї роботи.

Мендель зазначила, що, на її думку, "настав час для здійснення нашої мрії, але для цього потрібно навчитися жити разом, приймати, усвідомлювати себе і свою роль у суспільстві".

"Складно сформулювати ідентичність нації, не обмежуючи її та охоплюючи всю багатогранність. Але неможливо зробити це без намагання осмислити себе та обговорити це у межах суспільного діалогу. Я пропоную почати", - додала ексречниця президента.

Нагадаємо, наприкінці квітня стало відомо, що Юлія Мендель написала заяву на звільнення. Пізніше повідомлялося, що вона йде з посади речниці, однак залишиться працювати в Офісі президента радницею. 15 березня Мендель анонсувала авторський проєкт на телеканалі "Дом" для глядачів з тимчасово окупованих територій Криму і Донбасу. Однак, вже 19 березня вона повідомила, що не буде вести програму "Погляд з Банкової" на постійній основі, що випуск за її участі був пілотним, а надалі до участі в шоу залучатимуть інших представників влади.

1 липня Мендель заявила, що написала книгу про політику і "самоідентифікацію українців".

Юлію Мендель вибрали прессекретаркою Зеленського з 4 тис. кандидатів. Вона в різний час працювала на телеканалах ICTV, "Еспресо ТВ" і "Інтері". Кілька років як журналіст співпрацювала з The New York Times. Також вона писала для українського Forbes і американського Politico.