Що робити, якщо ваша дитина не хоче читати на канікулах?

Сьогодні увагою наших дітей правлять ігри на телефонах чи планшетах й надається перевага віртуальному спілкуванню, книжки відійшли, на жаль, на другий план.

Фото: facebook/Сергій Жадан

Мабуть, більшість батьків звинувачує в цьому, власне, сучасні гаджети, адже діти більшість часу проводять у них і не хочуть читати книжки.

Але гаджети є не одною причиною. Причин того, чого ваша дитина не хоче читати, є набагато більше.

Зокрема, одна з них це те, що для дитини книги асоціюються з тиском та примусом, адже батьки часто примушують читати й часто книжки є завданням для школи, що, власне, діткам робить асоціацію як «необхідного» і аж ніяк не формат для розваг.

Що ж робити?

Читання без примусу.

Не заставляйте дитину читати на силу. Краще покладіть книги на видні місця вдома, особливо на ті теми, які цікавлять вашу дитину.

Цікаві теми.

Читання має бути в радість, тому не нав‘язуйте дітям «обов‘язкові» книжки для проведення вільного часу. Нехай читають те, що їм цікаво. Дозвольте купити їй ту книгу, яку вона сама захоче.

Розвивайте відповідальність.

Створіть графік для дитинки, щоб кожного дня вона приділяла хоча б 20 хв на читання.

Подавайте приклад.

Цей закон діє завжди. Якщо ви не читаєте, але будете вимагати від дитини, вона не зрозуміє. Ви - приклад.

Взаємодія з книгою.

Робіть так, аби дитина взаємодіяла з книгою: ставте питання, придумуйте ігри, які з нею пов‘язані.

Читайте в голос.

Таку рекомендацію дає батькам Американська академія педіатрів. Найкраще починати читати вголос від самого народження, адже до трьох рочків в дітей формується значна частина їх мозку.

Читайте по ролях.

Ви читайте за одного персонажа, а дитина нехай обере роль для себе і читайте разом.

Підсилюйте інтерес.

Умовно кажучи, якщо ваша дитина любить машинки, підіть з нею на виставку ретромашин. Якщо дітки будуть у вас щось запитувати, ви можете сказати, що не знаєте, але в книжці точно має бути відповідь на це питання.

Створіть щоденник.

Нехай дитинка записує кількість прочитаних книг і свій відгук: що запам‘яталось, що сподобалось тощо.

Без негативу.

Це порада для будь-якої справи. Діти вимагають терпіння. Без крику, ультиматумів, покарань та тиску. Ваші негативні емоції та роздратування викликають в дітей ті самі емоції до цієї справи. Якщо діти будуть покарані через те, що не читають або їх заставляють, вони автоматично будуть не любити книжки.

Читання для діток повинно бути в насолоду!

А літо прекрасна пора для цього!