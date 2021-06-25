Приватизация ОГХК как индикатор возврата Украины на мировую инвестиционную карту

В Украине стартовала большая приватизация. Об этом можно говорить вполне уверенно: в середине июня Кабмин окончательно утвердил порядок проведения аукциона по Объединенной горно-химической компании (ОГХК), являющейся одним из крупнейших в мире производителей титаносодержащего сырья. Приватизационный аукцион по ОГХК состоится 31 августа, а стартовая цена составляет 3,7 млрд грн.

Фото: umcc-titanium.com

Рестарт большой приватизации означает существенные изменения в системе госуправления и во взаимоотношениях между государством и бизнесом. Спустя достаточно долгое время, государство отказывается от функции собственника, зачастую выполнявшейся крайне неэффективно, и вместо этого оставляет за собой функционал регулятора правил игры.

Подготовку к приватизации ОГХК Фонд госимущества завершил еще весной нынешнего года. Идя на этот шаг, правительство планирует решить сразу несколько задач одновременно, касающихся финансовой стабильности не только самого предприятия, но и экономической безопасности государства в целом. Попробуем рассмотреть их ниже.

Цель №1 — деолигархизация

Речь идет о популярной ныне среди высшего политического руководства страны идее “деолигархизации” экономики. Приватизация ОГХК должна устранить риски возврата компании под контроль олигархических структур, выкачивавших ресурсы госактива и перекладывая расходы и убытки на государство.

Не секрет, что последние лет 20 финансово-политические группы продвигали в руководство госкомпаний “своих” людей, которые реализовывали хорошо известные коррупционные схемы, оборачивавшиеся миллиардными убытками для государства — продажа продукции зарегистрированным в офшорах структурам, закупки по завышенным ценам у “своих”, неоплата за поставленные энергоносители и так далее. Согласно официальным данным, за 2019 год госпредприятия суммарно сгенерировали 170 млрд грн убытков (!), что эквивалентно почти 20% доходной части госбюджета Украины.

Что касается ОГХК, то начиная с осени 2019 года, новая команда Фонда госимущества смогла вернуть предприятие под фактический контроль государства, проведя несколько раундов смены менеджмента, что позволило “обрубить” значительную часть коррупционных схем, “разъедавших” компанию. Результат не заставил себя ждать — по итогам 2020 года прибыль ОГХК увеличилась в 3,5 раза, до 350 млн грн по сравнению с 2019 годом. В частности, были пересмотрены заключения и исполнения контрактов и сокращены непродуктивные затраты.

Цель №2 — улучшение эффективности

Эффективность производственного процесса является краеугольным камнем для нормальной работы любого предприятия. Сюда входит много факторов: поиск лучших рыночных предложений, квалификация рабочей силы, материально-техническое состояние объектов производства и так далее. Все это требует масштабного и своевременного финансирования.

Имея дело с таким крупным объектом как ОГХК, собственник обязан регулярно проводить обновление основных фондов компании. Государство объективно не располагает необходимым финансовым ресурсом для модернизации крупных предприятий, соответственно, логическим решением становится передача объекта в частные руки. Кроме того, в мире существует всего лишь несколько титанодобывающих компаний — в РФ и КНР — остальные успешно развиваются в частных руках. Статистика приватизации указывает, что новый владелец на каждую потраченную на приобретение актива гривну вкладывает дополнительные 4-6 гривен в его восстановление и модернизацию.

Инвестиционный договор предполагает, что инвестор вложит в ОГХК минимум 400 млн грн, за счет чего должны быть созданы рабочие места, повыситься производительность труда и объемы налоговых отчислений в бюджеты всех уровней. Инвестиционный договор также предполагает ряд условий в части социальной сферы, природопользования и финансов, несоблюдение коих станет причиной разрыва сделки с новым владельцем компании. Среди важнейших условий — недопущение увольнений в течение первого полугодия с момента приватизации, обеспечение водоснабжения коммунальных предприятий и выплата дивидендов за 2020/2021 финансовый год (если этого не будет сделано до момента приватизации).

Цель №3 — наполнение государственного бюджета

Передача ОГХК в частные руки выполняет еще одну важную функцию — госбюджет получит более 4 млрд грн от приватизации предприятия. В целом до конца 2021 года доходная база от приватизации должна составить 12 млрд грн (также в этом году планируются аукционы большой приватизации по заводу “Большевик” и “Президент отелю”). В прошлом году Фонду госимущества удалось наладить прозрачные приватизационные процессы, где исключена коррупционная составляющая и “фактор чиновника”. Более 1900 электронных аукционов в системе “Prozorro.Продажи” в 2020 году, по итогам которых в казну поступило 3 млрд грн является подтверждением данного тезиса. Среди успешных приватизационных аукционов — столичная гостиница “Днепр”, которая принесла 1,1 млрд грн, а также неработающие спиртзаводы, которые при новых владельцах начали постепенно восстанавливать производство.

Под конец весны нынешнего года Верховная Рада сняла запрет на проведение аукционов большой приватизации, который был введен в период прошлогоднего карантина. Еще в 2020 году Фонд госимущества заявлял об интересе 13 крупных международных компаний в сфере добычи титанового сырья и производства титановых изделий к приватизации ОГХК. Однако если в прошлом году ОГХК оценивалась в 2,1 млрд грн, то в 2021 — уже 3,7 млрд грн благодаря тому, что увеличен балансовый объем запасов ископаемых.

Восстановление большой приватизации, которую должен начать аукцион по ОГХК 31 августа, станет индикатором возврата Украины на мировую инвестиционную карту. Опыт многих стран бывшего Варшавского договора и СЭВ, которые завершили приватизационные процессы еще в начале 2000-ых, указывает, что приватизация является одним из лучших инструментов искоренения коррупции и неэффективности в экономике, а также действенным способом привлечения инвестиций. Учитывая, что мировые рынки находятся на исторических максимумах, а в мире множество свободных денег, которые ищут свободные инвестиционные ниши, нынешним окном возможностей необходимо воспользоваться в полной мере.