Велика приватизація: у Фонді держмайна розповіли, які об’єкти підуть з молотка першими та коли

Стандартна процедура підготовки об'єкта великої приватизації може тривати близько року. Перші аукціони великої приватизації мають відбутися вже влітку.

Про це LB.UA повідомили у Фонді держмайна.

Зазначається, що найбільш готові до продажу "Об’єднана гірничо-хімічна компанія", "Перший київський машинобудівний завод" (“Більшовик”), а також Президент-Готель.

“Щодо обленерго, то наразі ми готуємося до відбору інвестиційних радників, які готуватимуть підприємства до приватизації: проводити аудити, збиратимуть інформацію, шукатимуть потенційних інвесторів, тощо. В цілому, стандартна процедура підготовки об'єкта великої приватизації займає 11-12 місяців. Після завершення підготовки радниками всі параметри аукціону - стартову ціну, умови приватизації - має затвердити КМУ”, - йдеться у повідомленні.

Велика приватизація розпочалася у 2018 році. Перелік об'єктів для приватизації затверджується урядом на кожний рік. У серпні Кабінет Міністрів передав до Фонду держмайна майже 200 об'єктів державної власності, що дасть змогу розпочати процес їх приватизації.

Сьогодні, 30 березня, Верховна Рада розблокувала проведення аукціонів великої приватизації, що були заборонені з вересня і до кінця карантину.