“ПВК” Семенченка: СБУ затримала екскомбата батальйону "Донбас" Анатолія Виногродського

Служба безпеки України затримала ще одного фігуранта у провадженні щодо створення приватної військової кампанії, підозрюваним у якій є, зокрема, колишній народний депутат Семен Семенченко.

Про це повідомляє Радіо Свобода з посиланням на джерело у правоохоронних органах.

Як повідомляє “Суспільне”, йдеться про колишнього другого командира батальйону "Донбас" Анатолія Виногродського. За інформацією адвоката підозрюваного Андрія Находа, сьогодні Печерський районний суд Києва призначив екскомбату запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Анатолія Виногродського підозрюють у співучасті в організації приватної військової компанії Donbass Battalion Corporation разом з ексдепутатом та колишнім командиром "Донбасу" Семеном Семенченком.

Як повідомив адвокат, прокурор просив взяти Виногродського під варту терміном на 60 днів. Натомість захисник переконаний, що щодо затриманого не потрібно застосовувати жоден запобіжний захід, оскільки "у його діях відсутні ознаки злочину і це нічим не обґрунтовано".

Сам Виногроський заявляє, що не має відношення до створення незаконного воєнізованого формування, яке схильне до порушення державних кордонів, суверенітету чи влади. Адвокат наголосив, що його підзахисний тільки виступав консультантом при створенні американської охоронної компанії.

При цьому, за словами Находа, спочатку правоохоронці викликали його підзахисного як свідка.

"Вони (прокурори - ред.) кажуть, що 24 березня цього року Виногродського оголосили в розшук, але при тому всьому, 26 березня, коли був запобіжний захід Семенченку, Винагродський був і СБУ його не затримала. Вона вручила йому повістку прибути як свідок сьогодні на 10:00 в управління Служби безпеки і там уже сказали, що щодо Винагросдького є ухвала суду про затримання", — розповів адвокат.

Наход відзначив, що в ухвалі зазначено: "у зв'язку з тим, що Виногродський в розшуку та ухиляється від явки до слідчих органів, до нього слід застосувати затримання і привід в суд для обрання запобіжного заходу".

Нагадаємо, 26 березня Печерський суд взяв під варту Семена Семенченка на два місяці без права внесення застави.

Перед тим "позаштатного агента НАБУ" Шевченка арештували на два місяці під заставу 5 млн грн.

За версією СБУ Семенченко і так званий таємний агент НАБУ Євген Шевченко у 2018 році організували громадську організацію з охоронних послуг. СБУ вважає, що вона фактично стала приватною військовою компанією, діяльність яких на території України заборонена, і тому вважається незаконними збройними формуваннями.

Семенченку закидають ч.3 ст. 260 (керівництво незаконними збройними формуваннями, їх фінансування, постачання їм зброї, боєприпасів, вибухових речовин чи військової техніки - караються позбавленням волі на строк від п'яти до десяти років з конфіскацією майна або без такої).