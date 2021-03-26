Печерський районний суд Києва взяв під варту без права внесення застави екскомандира батальйону "Донбас"та колишнього народного депутата Семена Семенченка.

Про це він заявив у відеозверненні за підсумками судового засідання, оприлюдненомуу Facebook.

“Йду за ґрати. Заперечую всі звинувачення і бруд котрий був заготовлений спеціально для цього дня. Нехай ті хто буде після нас будуть більш розумнішими і не так вірити в свою власну Державу. Прошу допомогти моїй родині”, - написав Семенченко.

У оприлюдненому відео Семенченко заявив, що вчинені щодо нього дії - це “провокація РФ”.

Раніше Печерський райсуд взяв під варту на 60 діб підприємця Євгена Шевченка, якого підозрюють у створенні незаконного збройного формування.

Нагадаємо, що кілька днів тому СБУ заявила про викриття незаконного збройного формування, до організації якого причетні Семенченко і так званий "агент НАБУ" Євген Шевченко.

За даними правоохоронців, вони у 2018 році під виглядом ГО створили приватну охоронну компанію і на її базі тренували людей - колишніх військових та правоохоронців. Також ця організація діяла в одній іноземній державі (за даними Міхеїла Саакашвілі, у Польщі).

Шевченко заявив, що у 2018 році справді мав плани стати інвестором створення охоронної компанії задля роботи в Сирії та Афганістані по охороні об’єктів та супроводженню конвоїв за контрактами Держдепу США. Втім потім він відмовився від ідеї у створенні охоронної компанії для роботи за кордоном. Шевченку також інкримінують причетність до організації каналу товарів військового призначення з Росії.