Зеленський проводить консультації з лідерами "нормандської четвірки" через загострення на Донбасі

В консультаціях також бере участь глава Офісу президента Андрій Єрмак.

Президент України Володимир Зеленський проводить консультації з лідерами "нормандської четвірки" через посилення обстрілів на Донбасі, наслідком яких стала загибель чотирьох військових під Шумами.

Про це в ефірі телеканалу "Україна 24" заявив представник української делегації в Тристоронньої контактній групі Олексій Арестович.

Він також додав, що в консультаціях також бере участь глава Офісу президента Андрій Єрмак.

"Президент і керівник Офісу президента проводять консультації з керівництвом країн нормандського формату щодо грубого порушення вогню на Донбасі", - сказав Арестович.

За його словами, Україна відправила відповідну ноту в ОБСЄ.

Нагадаємо, Біля Шумів на Донбасі вдень 26 березня загинули четверо українських військових.

Раніше, 20 березня біля селища Шуми на Донбасі загинув 28-річний військовий з Кропивницького Кирило Биковський.

19 березня біля Водяного через мінометний обстріл загинув молодший сержант Андрій Грабар (1995 р.н.) з 36-ї окремої бригади морської піхоти.

18 березня біля Південного загинув молодший сержант Віктор Пасєка (1965 р.н.) з 10-ї гірської штурмової бригади.