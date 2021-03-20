Внаслідок обстрілу біля Водяного загинув український військовий

Окупанти на Донбасі відкрили прицільний вогонь в бік українських позицій неподалік населеного пункту Водяне. Внаслідок обстрілу загинув один український військовий.

Про це повідомляє пресцентр оперативно-тактичного угруповання “Схід”.

"Сьогодні, 19 березня, збройні формування Російської Федерації вкотре порушили режим припинення вогню та здійснили прицільний обстріл позицій українських захисників з мінометів 120-го калібру, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, неподалік населеного пункту Водяне. В результаті ворожого обстрілу один військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил отримав поранення не сумісне з життям. Командування висловлює щирі та глибокі співчуття рідним та близьким загиблого захисника", - мовиться у повідомленні.

На обстріл російсько-окупаційних військ українські військові відкрили вогонь у відповідь.

На місці події працюють посадові особи бригади та група оперативного реагування військової служби правопорядку ЗС України.

Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону Спільного центру контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін.

Нагадаємо, протягом минулої доби, 18 березня, проросійські бойовики на Донбасі шість разів порушили режим тиші. Унаслідок ворожого обстрілу отримав смертельне кульове поранення український військовослужбовець.