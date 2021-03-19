Президент ввів у дію рішення РНБО щодо створення Центру протидії дезінформації

Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Володимир Зеленський підписав указ, який вводить у дію рішення Ради нацбезпеки і оборони від 11 березня 2021 року "Про створення Центру протидії дезінформації".

Відповідний указ №106/2021 оприлюднений на сайті Офісу президента.

"Увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 11 березня 2021 року "Про створення Центру протидії дезінформації", - йдеться у повідомленні.

Контроль за виконанням відповідного рішення покладено на Секретаря РНБО Олексія Данілова.

Указ набирає чинності з дня його опублікування.

У документі зазначається, що рішення РНБО щодо створення Центру протидії дезінформації було ухвалене з метою протидії поточним і прогнозованим загрозам національній безпеці та національним інтересам України в інформаційній сфері, забезпечення інформаційної безпеки України, ефективної протидії пропаганді, деструктивним дезінформаційним впливам та кампаніям, недопущення маніпулювання громадською думкою.

Нагадаємо, Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки при Міністерстві культури та інформаційної політики очолила Любов Цибульська - керівниця групи з аналізу гібридних загроз Українського кризового медіацентру.

Раніше президент Володимир Зеленський повідомив, що майбутній Центр протидії дезінформації в Києві має стати міжнародним хабом протидії дезінформації та пропаганді в усьому світі.