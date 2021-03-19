У Верховній Раді не вистачило голосів за скасування переходу на літній час

У Верховній Раді не вистачило голосів за проєкт закону, що передбачає скасування переходу на літній час.

За законопроєкт на позачерговому засіданні проголосували 212 народних депутатів з 226 необхідних. Документ направили на доопрацювання комітету мінімальною кількістю голосів. Якби і за це не набралося достатньої підтримки, законопроєкт було б відхилено повністю.

Документ пропонував встановити київський час незалежно від сезону - час годинної зони, в якій розташована столиця України - місто Київ, що відповідає другому годинному поясу в національній шкалі координованого часу України UTC (UA) +2 (зимовий час).

У пояснювальній записці вказується, що Євросоюз у 2021 року також відмовляється від переведення годинників.

"Законопроєкт, що вноситься, не тільки спрямований на вирішення питань щодо визначення правових засад обчислення часу в Україні, а й покликаний забезпечити захист територіальної цілісності та зміцнення національної безпеки України, оскільки, як відомо, на тимчасово окупованих територіях України встановлений час держави-агресора – Російської Федерації. Тому встановлення і закріплення на всій території України без виключення єдиного київського часу в свою чергу дозволить зміцнити й безпекові позиції України та сприятиме деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій", - йдеться у документі.

Переведення годинників на літній час цього року відбудеться 28 березня.

Нагадаємо, що в першому читанні цей законопроєкт ухвалили 3 березня. Під час обговорення документи нардепи не могли дійти згоди, який саме перехід скасовувати – на літній чи зимовий час.