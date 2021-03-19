Фото: Макс Требухов

У п'ятницю, 19 березня, під будівлею Київської міської держадміністрації зібрався мітинг фізичних осіб-підпримців проти локдауну, впровадженого у столиці з 20 березня.

За словами учасників протесту, подібні пікети проходять по різних містах. Біля будівлі КМДА стоять правоохоронці, учасники акції намагалися зайти всередину, однак поліція завадила, повідомив кореспондент LB.ua.

"Ми вимагаємо підняти це питання (закриття деяких видів бізнесу на карантин. - Ред.) перед Кабміном, вжити заходів щодо робити, щоб люди могли працювати... Ми оперативно зібрались, вчорашнє рішення було несподіванкою", - повідомив один з мітингарів на відео, оприлюдненому на сторінці SaveФОП у Facebook.

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Протестувальники також анонсували акцію в урядовому кварталі на 22 березня.

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Рішення про посилення карантинних обемежень у Києві ухвалила міська влада. Київ наразі перебуває в "помаранчевій", а не "червоній" зоні, але міська комісія ТЕБ та НС вирішила зробити обмеження більш жорсткими через ріст захворюваності.

Зокрема, за 20 березня і по 9 квітня заборонено:

роботу закладів культури (кіно, театри, музеї, концертні зали)

масові, розважальні заходи

роботу ТРЦ (крім продуктових магазинів, аптек, зоомагазинів, магазинів гігієни і побутової хімії)

релігійні служіння, якщо немає 10 кв. метрів на людину

роботу кафе і ресторанів, крім на виніс

Перукарні і салони краси можуть працювати за попереднім записом, те саме стосується фітнес-залів (але заборонені групові заняття). Дитячі садочки працюватимуть звичайно, школи після канікул - дистанційно. Громадський транспорт працюватиме у звичайному режимі (з кількістю пасажирів на місцях для сидіння 50%).