"Укрзалізниця" не планує обмежувати рух через Київ та Львів

Київ та Львів, попри локдаун, залишаються у "помаранчевій" зоні.

"Укрзалізниця" не обмежує рух через Київ та Львів у зв'язку із запровадженням жорсткого карантину в цих містах.

Як повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" в пресслужбі філії "Пасажирська компанія", станом на 14:00 четверга, 18 березня, будь-які обмеження руху на залізничному транспорті далекого прямування через зазначені міста відсутні.

"Заборона висадки і посадки можлива тільки при спеціальній вказівці МОЗ, тоді як Львівська і Київська області станом на 18 березня залишаються в "помаранчевій" зоні", - наголосили в компанії.

Нагадаємо, обмеження продажу квитків і висадки/посадки пасажирів стосуються Івано-Франківської, Чернівецької, Житомирської та Закарпатської областей, які перебувають у "червоній" карантинній зоні.

Як повідомляли, з 19 березня жорсткий карантин на 10 днів вводять у Львові. Обмеження стосуються роботи ресторанів, кафе, ТРЦ, закладів культури та освіти.

Сьогодні стало відомо, що в Києві з 20 березня, у ніч з п'ятниці на суботу, посилюють карантинні обмеження. Вони діятимуть три тижні, до 9 квітня включно.